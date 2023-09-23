Fatih Erbakan teorilerine yenilerini ekledi: Şeytanın ordusu bunlar

Aşı ve bilim karşıtı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Fatih Erbakan, bilim insanlarını şaşkına çeviren yeni 'teoriler'ini açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fatih Erbakan teorilerine yenilerini ekledi: Şeytanın ordusu bunlar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bilimsel gerçeklere meydan okumaya devam ediyor. Pandemi döneminde aşı karşıtı söylemleri nedeniyle tepki toplayan Erbakan, son olarak katıldığı bir canlı yayında, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi önemli çevresel sorunların kurmaca olduğunu iddia etti.

Küresel ısınma 'bahanesi' ile yeni kapanmaların gerçekleştirilebileceğini öne süren Erbakan, "İnsanları küçültmeyi bile düşünüyorlar" dedi. İşte Erbakan'ın bilim insanlarını şaşkına çeviren o iddiaları:

"KÜRESEL ISINMA BAHANESİYLE KAPANMALAR OLABİLİR"

"Küresel ısınma konusuyla ilgili büyük panik oluşturmaya çalışıyorlar. Bu da aslında kapanmalara yol açabilecek bir olay. İlla bir virüsün çıkması değil, küresel ısınma bahaneleri ile de kapanmaları gerçekleştirebilirler. 'Sizin karbon salınımından dolayı kuraklık oluyor. Araç kullanmayın. Dışarı çıkmayın. Uçağa binmeyin' gibi kısıtlamaların gelme ihtimali var.

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"DÜNYA NÜFUSUNU DÜŞÜRME PLANLARI VAR"

Dünya nüfusunu düşürme planları var. Aslında 10-20 senede ulaşılacak noktanın bu kadar kısa sürede gerçekleşmesine inanmıyoruz. Bununla ilgili çok sayıda iklim bilimi insanları var. Çalışmalar yapıyorlar. Karbon salınımını nüfusu azaltma ile düşüreceklerine inanıyorlar. Yapay et planları var. Suni bir beslenme, sağlığa zararlı yapay eti düşünüyorlar. Böyle şeytani noktalara gidilme ihtimali var.

"BUNLAR ŞEYTANIN ORDUSU"

Doğal dengeyi bozma niyetleri var. Şeytanın ordusu bunlar maalesef. Mevsimsel griplere benzer sayıda ölümler var. Küresel ısınma nedeniyle daha kapsamlı kapanmaların gelmesi gündemde. Bunu yüksek sesli konuşmaya başladılar."

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"İNSANLARI KÜÇÜLTMEYİ BİLE DÜŞÜNÜYORLAR"

'Şeytanın ordusu' olarak tanımladığı ancak kim olduğunu söylemediği kişilerin insanları küçültmeyi bile düşündüğünü öne süren Erbakan, "Allah'ın düzenine karşı çıkıyorlar" dedi.

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