Fatih Erbakan teorilerine yenilerini ekledi: Şeytanın ordusu bunlar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bilimsel gerçeklere meydan okumaya devam ediyor. Pandemi döneminde aşı karşıtı söylemleri nedeniyle tepki toplayan Erbakan, son olarak katıldığı bir canlı yayında, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi önemli çevresel sorunların kurmaca olduğunu iddia etti.

Küresel ısınma 'bahanesi' ile yeni kapanmaların gerçekleştirilebileceğini öne süren Erbakan, "İnsanları küçültmeyi bile düşünüyorlar" dedi. İşte Erbakan'ın bilim insanlarını şaşkına çeviren o iddiaları: