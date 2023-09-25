Fatih Erbakan yerel seçim planını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimler için planını açıkladı. Seçime kendi adaylarıyla gitme yönünde hazırlandıklarını belirten Erbakan, "Bu doğrultuda bütün il ve ilçe teşkilatlarımızla ve genel merkezimizde aday adaylığı başvurularını da şu anda alıyoruz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da depremzedeler ile görüşen Erbakan, daha sonra gazetecileri ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbakan, belediyecilik denilince akıllara Milli Görüş'ün geldiğini öne sürdü.

"TÜM İLLERDE ADAY GÖSTERECEĞİZ"

1994 yılındaki ruhu yeniden getirebilmek için 31 Mart seçimlerine büyük bir gayretle hazırlandıklarını söyleyen Erbakan, şunları kaydetti:

"İnşallah belediyecilikte, belediyelerimizde tertemiz yeni bir sayfayı açmak ve ahiret öncelikli siyaset yapan, makam için, rakam için, mevki için, koltuk için değil Allah rızası için çalışan kadrolarımızla bu efsane hizmetleri yeniden gerçekleştirmek üzere çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.

Malatya'da da inşallah aday göstereceğiz. Hem ilçelerde, hem büyükşehir belediyesinde. Diğer illerimizde de aynı şekilde. Şu andaki hazırlığımız tüm il ve ilçelerde, beldelerde Yeniden Refah Partisi adaylarıyla seçime gitme yönünde. Bu doğrultuda bütün il ve ilçe teşkilatlarımızla ve genel merkezimizde aday adaylığı başvurularını alıyoruz. İnşallah ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlı olur."