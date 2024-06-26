Fatih Erbakan’dan Atalay’ın annesine yanıt

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı canlı yayında, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tahliye edilmeyen ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay'ın sorusuna cevap verdi.

Erbakan yayındayken Şükran Atalay, sosyal medya hesabından, "Halkın oylarıyla seçilmiş bir milletvekili cezaevinde tutuluyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

'HAKKIN GASP EDİLMESİ DOĞRU DEĞİL'

Erbakan, Şükran Atalay’ın sorusuna ilişkin, "Burada mutlaka hukukun gereği yerine getirilmelidir. Biz her zaman hukukun üstünlüğüne saygı duyulması, inanılması ve uyulması gerektiğine inanan bir partiyiz.” ifadelerini kullandı.

Erbakan, “Mesela 28 Şubat döneminde Refah Partisi'nin kapatılmasıyla ilgili rahmetli Erbakan açıklama yaparken, 'Yargının verdiği karar bizim hoşumuza gitmese de her zaman uymak mecburiyetindeyiz; çünkü devletin temeli budur' dedi. Bir kısım tarafından yargılandı; 'bağıralım, çağıralım, isyan edelim, sokağa çıkalım, boykot edelim' denildi. Fakat 'Hayır, yine hukuk içerinde devam edeceğiz, parti kapanıyorsa yenisini kuracağız' diyerek hukukun, yargının verdiği karar işimize gelmese de, hoşumuza gitmese de herkesin uymak mecburiyetinde olduğunu açıkladı.” açıklamasında bulundu.

Durumun açık olduğunu ve Anayasa Mahkemesi’nin de bunu söylediğini ifade eden Erbakan, “Böyle bir hakkın gasp edilmesi uygun bir yaklaşım değil. Bugün Can Atalay; yarın Ahmet, Mehmet olabilir. Yani bugün size, yarın bize; kişilerden bağımsız.” dedi.