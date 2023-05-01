Fatih Erbakan'dan Cumhur İttifakı'nı karıştıracak sözler

Cumhur İttifakı’nın birleşme teklifini önce reddeden sonra “yan çizen” Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP iktidarını kızdıracak açıklamalarda bulundu.



İHA'da yer alan habere göre, Bilecik'te partililere seslenen Erbakan, “Yapıcı muhalefet anlayışı sadece eleştiren değil çözümü de ortaya koyan siyaset anlayışı, siyasete nezaket getiren yaklaşımı, milletimizin teveccühüne layık olmasına sebep oldu” diyen Erbakan, buna bağlı olarak “Çok kısa süre içerisinde Yeniden Refah Partimiz Türkiye siyasetinin önemli aktörlerinden bir tanesi haline geldi ve bu 14 Mayıs seçimleri öncesinde de seçim sonucunda belirleyici olacak anahtar bir parti konumuna geldi." ifadelerini kullandı.



4-6 YAŞ KURAN KURSLARINI SAVUNDU

Çocukların Kuran kursuna gönderilmesini savunan Erbakan, "4-6 yaş arasındaki bir çocuğa Kuran öğretmek çağ dışılıktır, Taliban zihniyetidir' Kim diyor bunu? CHP diyor, 7’li masanın baş aktörü. 7’li masanın Cumhurbaşkanı adayına soruyorlar. LGBT, Türk aile yapısına zarar verir mi diyorlar. 'Ne münasebet neden versin' diyor. İnternetten videosunu açıp seyredebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

“3 BAKANLIK VESAYET ALTINDA”

Erbakan, sözlerinin devamında, AKP’nin elinde olan 3 bakanlığın ‘dış güçlerin’ vesayeti altında olduğunu söyledi. Fatih Erbakan’ın sözleri şöyle:



"İnşallah Tarım Bakanlığımızı, Bill Gates Vakfı’nın tasallutundan kurtulması için, Sağlık Bakanlığımızın Dünya Sağlık Örgütü’nün vesayetinden kurtulması için, Milli Eğitim Bakanlığımızın Amerikan Fulbridge Komisyonunun vesayetinden kurtulması için gerekli mücadeleyi mecliste çok daha etkili bir biçimde yapacağız. AK Parti ile imzalamış olduğumuz mutabakattaki maddelerin uygulanmasının takipçisi olacağız. Her konuşmamızda ifade ettiğimiz gibi mağduriyetlerin giderilmesi için uğraşacağız."