Fatih Erbakan'dan Erdoğan'ı çılgına çevirecek sözler: İmam hatipli gençlerin neden deist ve ateist olduğunu açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, T24'ün sorularını yanıtladı. 31 Mart Yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi adına seçime girerek belediyeleri kazanan başkanlardan yaklaşık 3'te 1'inin istifa ederek AKP'ye geçmesi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı belli etmese de kızdırmıştı.

Ankara Balgat’taki Refah Partisi Genel Merkezi’nde merak edilen konulara değinen Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çılgına çevirecek sözler söyledi.

Erbakan, Türkiye’deki mevcut iktidarın uygulamalarını eleştirerek, dindar bir toplum oluşturma hedefinin yanlış uygulamalarla zedelendiğini belirtti. "Bugün maalesef iktidarın uygulamaları, dindar olmayan iktidarlar döneminde eleştirdiğimiz uygulamaların aynısı" diyen Erbakan, bu durumun gençler üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ifade etti.

Gençlerin, İmam Hatip eğitimi almasına rağmen deist ya da ateist olma yoluna gittiğine dikkat çekerek, bu durumun ardında yatan sebepleri sorguladı.

SENEDE 3 SEFER ÜMRE'YE GİTMEK SİZİ KURTARMAZ"

Erbakan, İslam'ın yalnızca ritüellerden ibaret olmadığını, aslında bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı. Peygamber Efendimizin "İslam dini güzel ahlaktır, samimiyettir" hadisini hatırlatarak, dini yükümlülüklerin yerine getirilmesinin yanı sıra ahlaki değerlere de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Erbakan, "Senede üç kere umreye gitmek sizi kurtarmaz" diyerek, dinin yüzeysel bir şekilde yaşanmasının getireceği sonuçları açıkça ortaya koydu.

Erbakan'ın açıklamaları, gençlerin dini algısını derinden etkileyen bir durumu gözler önüne seriyor. İmam Hatip okullarının sağladığı eğitimlerin, gençlerin ruhsal ve ahlaki gelişimleri üzerindeki etkileri sorgulanırken, toplumda oluşan şekilcilik ve samimiyetsizlik gençleri alternatif inanç sistemlerine yönlendirebiliyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan "Bugün maalesef iktidarın uygulamaları bizim dindar olmayan iktidarlar döneminde eleştirdiğimiz uygulamaların aynısı. Burada bir çarpıklık var. Bu görüntüyü gören genç insanlar İmam Hatip'te okuduğu halde deist olmaya karar veriyor, ateist olabiliyor. Veya başı örtülüyse başını açıyor. Şekilden ibaret bir anlayışla maalesef toplumun önüne çıkılmış, iktidar olunmuş. Ama asıl değerlerimiz, asıl savunduğumuz ilkeler uygulanmıyor, hayata geçirilmiyor. Dolayısıyla da maalesef gençler üzerinde ciddi olumsuz bir etkisi oluyor bu durum" dedi.

Siyasi otoriteler "Fatih Erbakan’ın bu cesur açıklamaları, siyasi arenada önemli yankı uyandırabilir. Erbakan’ın, iktidarın uygulamalarını doğrudan eleştirmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP çevrelerinde rahatsızlık da yaratabilir" şeklinde yorumlandı.