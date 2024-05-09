Fatih Erbakan’dan İsrail çağrısı

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Erbakan’dan İsrail çağrısı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İsrail’in Refah’a saldırılarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

YRP lideri Fatih Erbakan sosyal medya hesabından İsrail’e yaptırım konusunda açıklamalarda bulundu. Hamas’ın ateşkes önerisine karşın Refah’a saldırı başlatmasına değinen Erbakan, İsrail’in saldırılarının vahşetinin artırarak saldırılarına devam ettiğini açıkladı.

Batı ülkelerinin protesto gösterilerine devam ettiğini ve tüm dünyada yürüyüşlerinin devam ettiğini ifade eden Erbakan devlet yöneticilerinin sadece seyretmekle yetindiğini özellikle de müslüman ülkelerin eylemsizliğinin kabul edilemez boyuta ulaştığını belirtti.

Erbakan bu noktada müslüman ülke yöneticilerinin ciddi yaptırımlar yapması gerektiğini, İsrail ve Amerika’ya yapılan petrol ve doğalgaz sevkiyatını durdurması gerektiğini söyledi.

Erbakan mesajının sonunda ise bu vahşeti sadece izleyerek yetinmenin dünyada da ahirette de vebal olduğunu dile getirdi.

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