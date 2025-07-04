Fatih Erbakan'dan kafa karıştıran ittifak açıklaması!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, beraberindeki heyetle birlikte Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

Erbakan, "Terörsüz Türkiye" süreci ile ilgili bir fikir alışverişinde bulunduklarını kaydederek, şöyle konuştu:

'KAPILARI KAPATMIYORUZ'

Fatih Erbakan, ittifak olasılıkları ile ilgili soru üzerine, "Bugünkü ziyaretimiz bir nezaket ziyareti ve aynı zamanda da Sayın Genel Başkan'a bir hayırlı olsun ziyareti çerçevesinde gerçekleşti. Meclis'te yapılabilecek çalışmalarla ilgili nasıl bir yol izlenebilir? Nasıl ülkemizi milletimizin menfaatine her iki parti olarak adımlar atabiliriz? Bunları görüştük. İttifak konusu seçime yakın dönemde görüşülecek ve seçime yakın dönemde üzerinde durulacak bir konudur.

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İnşallah önümüzdeki dönemde Cenab-ı Allah ömür verirse, seçime yakın dönemde bu konuları görüşürüz, konuşuruz. Bugünkü ziyaret dediğim gibi hem bir hayırlı olsun ziyareti hem de bir nezaket ziyareti olarak gerçekleşti. Bizim daha önceki açıklamalarımızda da ifade ettiğimiz gibi kapılarımızı kapatmıyoruz. Bu çok net. Milletvekili seçimlerine yönelik, parlamento seçimine yönelik bir ittifakı, mütedeyyin sağ seçmen olarak nitelendirebileceğimiz seçmene hitap eden partilerin özellikle bir arada olmasının bir sinerji oluşturabileceğini daha önce de ifade etmiştim. Bu konuda kapıyı kapatmıyoruz. Ama şu aşamada henüz erken olduğunu ifade ettim. Ve ziyaretimizin içeriğinde dediğim gibi hayırlı olsun ve nezaket ziyareti olarak gerçekleştiğini ifade ettim" diye konuştu.

'ÜYE VERME KONUSUNDA NET DEĞİLİZ'

Erbakan, "Terörsüz Türkiye" süreci ile ilgili TBMM'de kurulacak komisyona ilişkin, şunları söyledi:

"Biz henüz Meclis'e bir rapor sunmadık. Bununla ilgili bu komisyonun tabii ki çalışma esaslarının adil bir şekilde olması önemli bize göre. Burada 100 kişinin fazla olacağına ilişkin hem Saadet Partisi'nin hem bizim görüşümüz net. Bu komisyonun belki 30 veya 40 kişiden oluşacak bir komisyon olması daha uygun olacaktır.

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Ancak bir de burada önemli olan tabii ki salt çoğunlukla değil, nitelikli çoğunlukla karar alacak bir komisyon olması, yani sadece iktidarın, Cumhur İttifakı'nın söylediğinin burada tasdik edileceği, onaylanacağı bir komisyon olmasının bir faydası olmayacağını görüşmemizde de karşılıklı olarak ifade ettik. Burada nitelikli çoğunluk aranması lazım bir karar alınacağı zaman. Ancak buna rağmen biz halen daha Yeniden Refah Partisi olarak bu komisyona bir üye verecek miyiz, vermeyecek miyiz noktasında net değiliz, gelişmeleri takip edeceğiz. İktidarın bu konuyla ilgili bizi bilgilendirmesini bekleyeceğiz. Ve yetkili kurullarımızla da istişare edip ona göre net bir karar vereceğiz. Şu aşamada o konuda net değiliz."

Saadet Partisi lideri Arıkan ise "Meclis'teki komisyonla alakalı Grup Başkanımız Bülent Kaya Bey dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a bir dosya iletti. Bu dosyada 100 kişilik komisyonun çok verimli çalışmalar yapamayacağı, sayının biraz daha az olması gerektiği ve nitelik çoğunlukla kararların alınması gerektiğini bir not, bir bilgi olarak Sayın Başkan'a ilettik. Komisyon açıklandığında komisyonun çalışma şekilleri açıklandığında durumu bir kez daha gözden geçireceğiz" dedi.