Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi ile ittifaka yeşil ışık!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, üye sayılarının 650 bine ulaştığını belirterek, hedeflerinin bir milyon üyeye ulaşmak olduğunu açıkladı. Erbakan, partisinin her an seçim olacakmış gibi sahada aktif bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

CUMHUR İTTİFAKI'NA KAPILAR KAPANDI

Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı ile olası bir ittifak ihtimali üzerine yaptığı açıklamada, “Kesin olarak söyleyebileceğimiz bir şey tabii Cumhur İttifakı ile bir araya gelinmeyeceği. Bunu millet de bizden bu şekilde istiyor.” ifadelerini kullandı.

KONGRE HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Ekol TV'de gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Erbakan, partisinin 3. Olağan Büyük Kongresi için hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti. İl ve ilçe kongrelerinin devam ettiğini söyleyen Erbakan, hafta sonlarında üç ya da dört ilde kongre düzenlediklerini ifade etti.

ÜYE SAYISI 650 BİNE ULAŞTI, HEDEF 1 MİLYON

Erbakan, üye sayısındaki artışa dikkat çekerek, “Üye sayımız şu anda 650 bine geldi. Özellikle seçim döneminde çok ciddi bir talep oldu. 31 Mart seçimleri öncesinde, geçen sene biz 2024 yılında üye sayımızı 257 bin arttırdık. Diğer bütün partilerin, AK Parti de dahil üye sayısı artışı 210 bin seviyesinde kaldı. Yani biz diğer bütün partilerin toplam üye artışından daha fazla sayıda üye artışını gerçekleştirdik ve büyümeye şampiyon olduk.” dedi. Erbakan, 1 milyon üyeye ulaşmak için 10 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini ve bunun da ciddi bir tanıtım ve propaganda çalışması gerektirdiğini söyledi.

“MÜSTAKİL BİR ŞEKİLDE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ”

Cumhur İttifakı ile yollarının tamamen ayrıldığını vurgulayan Erbakan, “Biz şu anda muhalefet tarafındayız. Özellikle 31 Mart yerel seçimlerinde bizim büyük şehirlerde de kendimiz ayrı aday çıkartmamızla fiilen Cumhur İttifakı'na aykırı hareket ettik ve Cumhur İttifakı'nın dışında yer aldık. Dolayısıyla şu anda muhalefetteyiz ama herhangi bir başka ittifak da kalmadı, blok da kalmadı. Müstakil bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Erbakan, partisinin bundan sonra herhangi bir aday lehine çekilmeyeceğini belirterek, “Biz kendimiz adayız. Biz kendimiz kazanmak için çalışacağız. Kendimiz Cumhurbaşkanı olalım diye milletin desteğine talip olacağız. Cumhurbaşkanı adaylığımızı da ifade ettik.” dedi.

“CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINDAN BİR DAHA ÇEKİLMEK DOĞRU OLMAZ”

Geçmişte Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan lehine çekildiklerini hatırlatan Erbakan, benzer bir durumun tekrar yaşanmayacağını belirterek, “Bir kez daha böyle bir şeyin yapılması, Sayın Erdoğan olmasa da başka bir aday lehine de, Sayın Mansur Yavaş lehine de biz çekiliyoruz dersek, siyaseten artık tabii doğru bir davranış olmayacağını düşünüyoruz. Mantıken de doğru bir davranış olmayacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

SAADET PARTİSİ İLE İTTİFAK SİNYALİ

Fatih Erbakan, Saadet Partisi ile olası bir ittifak ihtimaline açık kapı bıraktı. “Birçok konuda siyasi olarak iç politikada da dış politikada da ekonomiyle ilgili de iktidara getirdiğimiz eleştiriler noktasında da birçok konuda aynı düzlemde, aynı çizgide siyaset yürütüyoruz. Zaten bizim kökümüz de aynı yerden geliyor, besleniyor. Millî Görüş Hareketi'nden besleniyor. Dolayısıyla bir ittifak şeklinde önümüzdeki seçimlerde bir birliktelik, bir iş birliği olma ihtimali Saadet Partisi ile de olabilir.” dedi.

“SEÇMEN, SAĞ PARTİLERİN BİR ARAYA GELMESİNDEN MEMNUNİYET DUYUYOR”

Erbakan, Saadet Partisi’nin DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile birlikte Yeni Yol Partisi çatısı altında TBMM’de kurduğu ittifaka dair konuşmasında, “Onlar da süreç içerisinde dahil olabilir. Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi dahil olabilir. Yani ben bununla ilgili bir çalışma yapıldığı için, görüşme yapıldığı için söylemiyorum ama bir örnek olarak söylüyorum. Buradaki hassas konu, seçmen kendisinin sağ partiler olarak tanımladığı partilerin bir araya gelmesinden hoşnut oluyor ve bizim hitap ettiğimiz, bizim oy alabileceğimiz seçmen kitlesi böyle bir birliktelik olursa daha çok teveccüh gösteriyor. Böyle bir birliktelikten sinerji doğuyor.” ifadelerini kullandı.