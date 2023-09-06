Fatih Erbakan'ın sağ kolu kadın voleybolcuları tebrik etti

Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Filenin Sultanlarının kazandığı Avrupa Şampiyonluğu hakkında konuştu. Aydal "Önemli olan bayan olduğu ya da şort giymesi falan bunları düşünmüyorsunuz ki. Benim orada gördüğüm, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ekibi dünyaya meydan okuyor. Esas olan bakış açısı böyle olsa herkes rahatlayacak" dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fatih Erbakan'ın sağ kolu kadın voleybolcuları tebrik etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2'lik setlerle mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.

Kazanılan zafer, ülkede büyük yankı buldu.

Bir diğer kesim ise sosyal medyadan pek çok kez takımın yıldızlarından Ebrar Karakurt'a yönelik saldırılar oluştursa da Cumhur İttifakı partilerinden olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal'ın söyledikleri gündem oldu.

İşte Aydal'ın açıklamaları;

- Şimdi bunun Türkiye Cumhuriyeti için oluşturduğu çok büyük bir artı değer var. Bunu görmeyip bir kişinin özel hayatından üzerinden onu değerlendirmek çok sağlıklı değildir. Şimdi kim aksini söylerse söylesin. Ben baştan aşağı maçı seyrederken tüylerim diken diken olmadı desem yalan söylerim. Önemli olan bayan olduğu ya da şort giymesi falan bunları düşünmüyorsunuz ki. Benim orada gördüğüm, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ekibi dünyaya meydan okuyor. Esas olan bakış açısı böyle olsa herkes rahatlayacak. Dolayısıyla değerli arkadaşlarımın olaya bir kişinin kıyafeti üzerinden değil, böyle bir olayın dünya üzerinde oluşturduğu pozitif değerden bakmalarına arzu ederim. Ve tebrik ediyorum. Çok da memnun olduğum bir şey var. Vargas da Malatyalıymış. Benim hemşehrim.

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