Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete

Türkiye’nin yaşadığı sığınmacı ve kaçak sorunu çok boyutlu olarak büyümeye devam ederken konu ile ilgili gündeme oturacak bir kitap yayımlandı.

Sığınmacı sorununa karşı eğilimi ile öne çıkan ve bu başlık altında birçok skandalı ortaya çıkaran gazeteci yazar Fatih Ergin, “515 Haşimi- Türkiye’deki Suriyeli çete” adlı kitabıyla kamuoyunun önüne dikkat çeken bir dosyayı koyuyor.

Dikkat çeken başlıklara sahip olan kitap, Arap ırkçısı çetenin Türkiye’ye yönelik hedeflerini ve stratejik olarak nasıl hareket ettiklerini anlatıyor. 515 çetesinin faaliyetlerini de anlatan kitapta İngiliz istihbaratı ile 515 arasındaki irtibata dikkat çekiliyor.

Çetenin Türkiye’deki lideri ve Haşimilerle akraba olan AKP’li eski bakan başlığı da kitabın dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor.

Kırmızı Kedi yayınlarından çıkan ve satışa sunulan kitabın sığınmacı sorunundaki tartışmalara yeni bir boyut kazandırması bekleniyor.