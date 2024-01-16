Fatih Karagümrük'te ayrılık kararı

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Karagümrük'te ayrılık kararı
Karagümrük'te; İtalyan futbolcu Stefano Stuarro'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşarak sonlandırıldı.

Fatih Karagümrük, İtalyan futbolcu Stefano Sturaro ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Karagümrük; orta saha pozisyonunda görev yapan Sturaro’nun kulüple olan bağlarının karşılıklı anlaşma ile sonlandırıldığını bildirdi.
Takımın formasını 12 kez terleten ve bu süreçte bir gol kaydeden Sturaro’ya hizmetleri için teşekkür edilirken, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde başarılar dilendi.
Kulüpten yapılan resmi açıklama şöyle:
"Oyuncumuz Stefano Sturaro'nun sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendisine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz."

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