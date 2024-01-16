Serdar Özkan'ın kıyafeti 'yok artık' dedirtti. Böylesi görülmedi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Selahattin Ekrekli
Serdar Özkan'ın kıyafeti 'yok artık' dedirtti. Böylesi görülmedi
Eyüpspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ı desteklemek için stada gelen Serdar Özkan'ın kıyafetleri şaşkınlık yarattı.

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde 1.Lig ekiplerinden Eyüpspor ile karşılaşıyor.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele için taraftarlar tribündeki yerlerini alırken Beşiktaş'ı desteklemeye tanıdık bir isim de geldi.

Altyapısından çıktığı siyah-beyazlıların yanı sıra Galatasaray Bursaspor gibi takımlarında formasını giyen Serdar Özkan maçı izlemeye stada geldi.

Serdar Özkan'ı gören taraftarlar fotoğraf çektirmek için yanına koşarken eski futbolcunun tarzı şaşkınlık yarattı.

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