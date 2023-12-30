Fatih Karagümrük'te flaş ayrılık. Sözleşmesi fesh edildi

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 17 puanla 17. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük kadroda büyük bir revizyon planlıyor.

İlk etapta alınan kötü sonuçların ardından teknik direktörlük görevine Şota Arveladze getirilmişti. Ancak Gürcü hoca yönetiminde oynanan 2 maç da kaybedildi.

Fatih Karagümrük bu kez de bekleneni veremeyen oyuncularla yollarını ayırma kararı aldı. Bu doğrultuda Özbek futbolcu Otabek Shukurov'un sözleşmesi karşılıklı anlaşarak fesh edildi.

Fatih Karagümrük'e geçen sezon başında transfer olan Shukurov, 46 maçta forma giydi, rakip fileleri 1 kez havalandırdı.