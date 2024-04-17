Fatih Portakal AKP'nin yeni yol haritasını anlattı. İşte masadaki formül

Kaynak: SZC TV
Fatih Portakal AKP'nin yeni yol haritasını anlattı. İşte masadaki formül
31 Mart yerel seçimlerinde hezimete uğrayan AKP'nin, Cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli koşul olan yüzde 50+1 kuralını değiştirmeye çalışacağı öne sürüldü. Konunun yeni anayasa çalışmaları kapsamında ele alınması bekleniyor.

31 Mart yerel seçimlerinde büyük hezimet yaşayan AKP'nin, ilerleyen günlerde nasıl bir yol haritası belirleyeceği merak ediliyor.

SZC TV'nin haberine göre kulislerde, Cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli koşul olan yüzde 50+1’in yerine yüzde 40+1 formülünün getirilmesinin ele alındığı konuşuluyor.

AKP'nin konuyu yeni anayasa çalışmaları kapsamında gündeme getirmesi bekleniyor.

"GEÇMİŞTE OLAN ŞEYLER TEKRAR ISITILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Gazeteci Fatih Portakal, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti ne yapacak bundan sonra? Şimdi yeni yeni bir şeyler konuşulmaya başlanıyor. Daha doğrusu geçmişte olan şeyler tekrar ısıtılmaya çalışılıyor. Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanını seçmek için 50+1 formülü vardı, halen de o formül var. Şimdi beyefendiler şunu düşünüyorlar; bundan sonra 50+1 olmasın, mutlak çoğunluğa gerek yok yüzde 40+1 bize yeter. 40+1 ile ülke mi yönetilir?"

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