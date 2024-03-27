Fatih Portakal canlı yayında ağzına geleni söyledi. Büyükekşi'ye demediğini bırakmadı

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Portakal canlı yayında ağzına geleni söyledi. Büyükekşi'ye demediğini bırakmadı
Ali Koç ve Mehmet Büyükekşi arasındaki diyalog yeniden gündem olurken Fatih Portakal Büyükekşi'yi topa tuttu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası bu toplantıda yaşananların doğru olup olmadığını Mehmet Büyükekşi’ye sorduğunu ancak Büyükekşi’nin bunu yalanladığını ifade etmişti.

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Ali Koç ve Mehmet Büyükekşi arasındaki bu diyalog MHK iç toplantısının sızması sonrası yeniden gündem olurken ünlü gazeteci Fatih Portakal’dan bomba bir açıklama geldi.

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Sözcü TV’deki ana haber bülteninde konuşan Fatih Portakal Büyükekşi’ye ağzına geleni söyledi.

İşte Fatih Portakal'ın açıklamaları:

"ÇOK YALAN SÖYLÜYORSUNUZ YA MEHMET BEY"

"Arkadaş, ne kadar çok yalan söylüyorsunuz ya Mehmet Bey, doğrunuz yok. Artık her şey ortaya çıkıyor bir de hala o görevde oturuyorsunuz"

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"YALANI YALANLA KAPATMAYA ÇALIŞIYOR"

"Artık çıkmazın içerisinde büyük bir kaos yaşıyor futbol ve o kadar çok yalan söylüyor ki yalanı yalanla kapatmaya çalışıyor. Doğru söylemediği için maalesef söylediği yalanları da unutuyor"

"PESPAYELİĞİ YAŞIYORUZ"

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"Kimse de güvenmiyor tabi. Taraftarı, kulüp başkanı, kulüpleri vs. Futbolda da maalesef pespayeliği yaşıyoruz"

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