Fatih Portakal ek MTV’yi ödemeyeceğini duyurdu: Salak değilim

Editör: Serkan TALAN

AKP hükümeti, 6 Şubat depremini gerekçe göstererek haziran ayında torba yasa değişikliği ile mevcut ve yeni satın alınacak tüm motorlu araçların bu yıl bir kez daha motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödemesi düzenlemesini getirdi. Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksiti için ödeme süresi ise bugün sona eriyor.

Ek MTV’yi ödemek istemeyen birçok vatandaş duruma sosyal medyadan tepki gösteriyor.

“PARDON, SALAK DEĞİLİM”

O isimlerden biri ise gazeteci Fatih Portakal oldu.

Portakal sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile, ek MTV ödemelerine isyan etti. Durumu kabul edilemez olarak ifade eden Portakal bir verginin 2 defa ödenemeyeceğini belirtti.

Portakal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Ek Mtv’yi ödemiyorum. Çünkü kabul edilemez bir durum. Bir vergi 2 defa ödenmez. Pardon, salak değilim. Koyanlar da kendileri, yanlış olduğunu düşünenler de kendileri. Nasıl yönetiyor bu arkadaşlar bu ülkeyi? Her halde konuşmuyorlar.”

Fatih Portakal'ın bu tepkisi sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı. Yüzbinlerce kez görüntülenen paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yağdı.