Fatih Portakal ek MTV’yi ödemeyeceğini duyurdu: Salak değilim

Fatih Portakal vatandaşların da büyük tepki gösterdiği ek MTV'yi 'salak değilim' diyerek ödemeyeceğini duyurdu. Ek MTV ilk taksit ödeme süresi bugün sona eriyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fatih Portakal ek MTV’yi ödemeyeceğini duyurdu: Salak değilim

Editör: Serkan TALAN

AKP hükümeti, 6 Şubat depremini gerekçe göstererek haziran ayında torba yasa değişikliği ile mevcut ve yeni satın alınacak tüm motorlu araçların bu yıl bir kez daha motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödemesi düzenlemesini getirdi. Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksiti için ödeme süresi ise bugün sona eriyor.

Ek MTV’yi ödemek istemeyen birçok vatandaş duruma sosyal medyadan tepki gösteriyor.

“PARDON, SALAK DEĞİLİM”

O isimlerden biri ise gazeteci Fatih Portakal oldu.

portakal.jpgPortakal sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile, ek MTV ödemelerine isyan etti. Durumu kabul edilemez olarak ifade eden Portakal bir verginin 2 defa ödenemeyeceğini belirtti.

Portakal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Ek Mtv’yi ödemiyorum. Çünkü kabul edilemez bir durum. Bir vergi 2 defa ödenmez. Pardon, salak değilim. Koyanlar da kendileri, yanlış olduğunu düşünenler de kendileri. Nasıl yönetiyor bu arkadaşlar bu ülkeyi? Her halde konuşmuyorlar.”

portakalkeps.jpg

Fatih Portakal'ın bu tepkisi sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı. Yüzbinlerce kez görüntülenen paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İlgili Haberler
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Ek MTV'nin ödeme süresi uzatıldı
Fatih Portakal’dan Erdoğan’ın sözlerine flaş çıkış
Fatih Portakal doğalgaz ve elektriğe gelecek yeni zammın tarihini açıkladı
Öne Çıkanlar
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Çanakkale’de kaçak göçmen operasyonu: 51 kaçak göçmen yakalandı Güncel
Çanakkale’de kaçak göçmen operasyonu: 51 kaçak göçmen yakalandı
Depreme karşı en güvenli iller belli oldu. İşte o iller Güncel
Depreme karşı en güvenli iller belli oldu. İşte o iller
ABD’den kıtalararası balistik füze denemesi Dünya
ABD’den kıtalararası balistik füze denemesi
Esnafa yeni tuzak. Bu dolandırıcılık numarasına dikkat edin Güncel
Esnafa yeni tuzak. Bu dolandırıcılık numarasına dikkat edin
Milli Takım Kırgızistan'da şampiyon oldu. 'Erik dalı'yla kutladılar Spor
Milli Takım Kırgızistan'da şampiyon oldu. 'Erik dalı'yla kutladılar
Haluk Levent deprem bölgesinde yaptırdıkları okul sayısını açıkladı Yaşam
Haluk Levent deprem bölgesinde yaptırdıkları okul sayısını açıkladı
Ayçiçeği tarlasında 450 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Yaşam
Ayçiçeği tarlasında 450 kök kenevir bitkisi ele geçirildi