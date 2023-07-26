Fatih Portakal enflasyon ve zamlardan en çok etkilenecek kesimi açıkladı

Asgari ücretliye, memura, işçiye ve emekliye yapılan zamlar vergilere getirilen zamların gerisinde kalarak daha vatandaşın cebine girmeden buhar oldu. Vatandaş seçimlerden sonra ardı ardına zamlarla ekonomik krizin etkisi açık bir şekilde cebindeki paranın erimesiyle görmeye başladı.

Ekonominin dümenine getirilen Mehmet Şimşek'in sert hamlelerin habercisi olan "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır" sözleri, depremin getirdiği ek yüklerle açıklanmaya çalışılan zamların habercisi oldu.

Rasyonel zemine dönmeye çalışan Türkiye'de yanlış ekonomi politikalarının faturası vatandaşa kesilmiş oldu. Gazeteci Fatih Portakal'da sosyal medyasından yaptığı yayında "Ekonomide bizleri neler bekliyor?" sorusuna yanıt aradı.

"BİR YÖNETENLER RAHAT. BÖYLE BİR SİSTEM Mİ OLUR?"

Ekonominin gündemini değerlendiren Fatih Portakal, yanlış ekonomi politikalarının faturasını ödeyen ücretli çalışan vatandaşa kötü haberi "Bir yönetenler rahat. Böyle bir sistem mi olur?" paylaşımı ile verdi.

Portakal, maaşı her geçen gün enflasyona karşı eriyen ücretli çalışanlara "Ücretli, bordrolu çalışan kesimi çok zor günler bekliyor. Geliri artırsalar bile o gelir, enflasyon karşısında veya zamlar veya dolaylı vergiler karşısında eriyip gidiyor" sözleri ile mesaj verdi.

"GELECEK GÜNLERDE ÜCRETLİ KESİMLERİ ÇOK ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

Fatih Portakal'ın ücretli çalışana yönelik sözleri şu şekilde:

"Ücretli, bordrolu çalışan kesimi çok zor günler bekliyor. O zor günler işte bakın; para yetmiyor. Para yetmiyor, gelir artıyor. Geliri artırsalar bile o gelir, enflasyon karşısında veya zamlar veya dolaylı vergiler karşısında eriyip gidiyor.

O yüzden ücretli olarak geçinen kesim; bu devlette olabilir, özel sektörde olabilir, sizleri gerçekten çok zor günler bekliyor. O para yetmiyor zaten. Özel sektörde de olsanız memur da olsanız belediyede işçi de olsanız asgari ücret de alsanız o para yetmiyor.

Yetmediğini her gün görüyorsunuz. Ekonomide bizi gelecek günlerde ücretli kesimleri çok zor günler bekliyor."