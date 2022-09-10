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Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'ı 3 gün uyutmayacak paylaşım

Gazeteci Fatih Portakal İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen kutlamaların ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kurtuluş yok" diyen Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a seslendi.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 17:45
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Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'ı 3 gün uyutmayacak paylaşım

Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'ı 3 gün uyutmayacak paylaşım
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İzmir, kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Tarkan konserinin gerçekleştiği Gündoğdu Meydanı tıklım tıklım doldu. Konser için Cumhuriyet Meydanı kenarında kurulan platformun çökmesinin ardından yeni sahne Gündoğdu Meydanı'nda kurulmuştu. Tarkan konseri için yüz binler Gündoğdu Meydanı'na aktı.

Tarkan, iki milyonu geçen seyirci sayısıyla tarihe geçti.  Tarkan’ın 9 Eylül İzmir konseri, iki milyonu aşkın seyirci sayısıyla, gelmiş geçmiş tüm ücretsiz açık hava konserleri arasına girdi.Konser dünyanın en kalabalık 5. açık hava konseri olarak tarihe geçti.

Konserin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Fatih Portakal, "Kurtuluş yok” diyen eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı eleştirdiği paylaşımında "İsmail Kahraman da izlemiş midir? Kutlu olsun; özgürlüğün kutlu olsun #izmir kutlu olsun istiklal." ifadelerine yer verdi.

İSMAİL KAHRAMAN NE DEMİŞTİ

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. 2 Mart'ta Rize kurtulmuş, kim diyor? Yok, Erzurum şu Mart'ta. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz. 'Ben esirdim, esaretim bitti, ben köleydim' diye ikrarda bulunulmaz. Bu küçüklük kompleksi verir, bu yanlıştır, böyle şey olmaz. Fetihler kutlanır. Tarihi zengin ve engin bir milletiz biz. Biz köklü bir devletiz. Zaferlerle dolu bizim tarihimiz. İstanbul'un kurtuluşu 6 Ekim, kim demiş? İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül, kim demiş? Ne münasebet. Cihan harbi bitti, müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı ve öyle gittiler, çekildiler. Kurşun sıkmadık ki. 2 Mart'ta da aynı şey var. Ruslar çekildi gitti. Çarpışmadık, dövüşmedik, vuruşmadık. Tarihi doğru dürüst niye bilmiyoruz? Övünecek büyük bir tarihimiz varken kölelikten kurtulduğumuz tarihe niye bayram diyeceğiz. Fethettiğimiz tarihe diyeceğiz.”

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Ali yazar
10.09.2022 18:12
Sağlık sorunu yoksa, vatan hainidir. Onu hala devlet kadrolarında tutanlar ne dusunuyor  
 
Mehmet
10.09.2022 18:07
Fatih bu adamları ciddiye alma. Ciddiye alıyorsunuz sonra kendilerini adam yerine koyuyorlar  
 
Fesi püskülsüz Kadir
10.09.2022 18:06
Kahraman ismail fesi püsküllü Kadir’in laflarını tekrar etmiş  
 
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