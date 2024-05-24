Fatih Portakal’ın canlı yayında çıldırdığı anlar: Salak mı zannediyorsunuz

Son programında sokak hayvanlarıyla ilgili tasarıyı yorumlayan Fatih Portakal, “Şimdi en kolay politikayı uygula, ne yapacaksın 30 günde sahiplendiremezsen öldürüyorum. Bir de ona isim bulmuşlar uyutuyorum. Öldürüyorsun ya cinayet işliyorsun ya” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın sık kullandığı sözünü hatırlatan Portakal, “Ya kendinizi akıllı zannediyorsunuz, ya da bizi salak” dedi.

Sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmalara son olarak Fatih Portakal da katıldı. Öldürmenin çözüm olmadığını vurgulayan Portakal hükümetin politikasını, 'Cinayetin adını uyutma diye yutturuyorlar' diyerek tepki gösterdi.

Portakal'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

ÖLDÜRME ÇÖZÜM OLMAMALI

Bugün geldiğimiz noktada insanlara saldırıyorlar, işte kadınları ısırıyorlar Evet. Kimileri hayati tehlike atlatıyor, hepsine eyvallah... Hiçbir itirazım yok ama neticede dört ayaklı canlılardan bahsediyoruz. Çevrenin içerisinde olması gereken canlılardan ve onlar için bir rehabilitasyonun yapılması gerekiyor. Öldürme çözüm olmamalı ve sokak hayvanları için bir yasa tasarısı hazırlanıyor.

CİNAYETİN ADINI UYUTMA DİYE YUTTURMAYA ÇALIŞIYORLAR

Beyefendilerin dediği de şu 'Merhamet koşulları içinde', nasıl bir şeyse artık o. Acısız iğne kullanılacak yani ölüme. Yani bir kere cinayetin merhameti yoktur, öldüreceksiniz. Hangi merhametle... Yani iğneyi yaparken gözyaşı mı dökeceksin? İğneyi yaparken 'Canım merak etme çok güzel ölüyorsun mu?' diyeceksin. Merhamet dediğiniz bu mu? Cinayetin adını uyutma diye yutturmaya çalışıyorlar.

PORTAKAL’IN ANKETİNDEN ‘AVRUPA MODELİ’ ÇIKTI

Portakal X hesabından yaptığı ankette “AKP, sokak hayvanları ile ilgili yasa tasarısı hazırlıyor. Maddeler arasında hayvanların uyutulması da var. Ne diyorsunuz” diye sordu.

159 bin 44 kişinin katıldığı ankette yüzde 71 “Avrupa’da yapıyor normal” şıkkı tercih edildi.

“Hiç insani değil” diyenler ise yüzde 5 çıktı.