Fatih Sultan Mehmet Hünkar Çayırı’nda anıldı

Fatih Sultan Mehmet, vefatının 542. yılında son otağını kurduğu Kocaeli Gebze’deki Hünkar Çayırı'nda anıldı.

Fatih Sultan Mehmet Hünkar Çayırı’nda anıldı

AA

Gebze Belediyesince, Fatih Sultan Mehmet'in anısına 4. Mehmet döneminde Sadrazam İbrahim Paşa tarafından 1659'da yaptırılan Hünkar Çeşmesi önünde düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

thumbs-b-c-ac0de602b599e4cd796a3d2b792bbd91.jpg

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AA muhabirine, otağın kurulduğu alanın dijital müzeye dönüştürülmesi çalışmalarının yakın zamanda başlatılacağını söyledi.

Fatih'in sıradan bir komutan olmadığını, çağ kapatıp çağ açtığını ifade eden Büyükgöz, "Gebze özelinde Fatih'in Otağı Hünkar Çayırı diye adlandırılan bu yer, Fatih Sultan Mehmet'in vefat ettiği yer. Burada onun anısına yapılmış çeşme ve köprü var. Gebze Belediyesi'ne tahsisli 195 dönüm arazi üzerinde Büyükşehir Belediyemiz ile Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük dijital müzesini hayata geçireceğiz." dedi.

Büyükgöz, buraya müzenin yanı sıra tarih koridoru, tarih panoraması ve geleneksel sporların icra edileceği alanların yapılacağını sözlerine ekledi.

2023-05-fatih03-1.jpg

Gebze Kültür Merkezinde Doç. Dr. Oğuzhan Aydın'ın söyleşisiyle devam eden programa, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Son Haberler
İş yeri kiraları için zam oranı belli oldu Ekonomi
İş yeri kiraları için zam oranı belli oldu
Seçime 11 gün kala son anket sonuçları yayımlandı: Saray'a iki kötü haber birden Siyaset
Seçime 11 gün kala son anket sonuçları yayımlandı: Saray'a iki kötü haber birden
Mersin’de çiçek toprağı kazan kadın el bombası buldu Yaşam
Mersin’de çiçek toprağı kazan kadın el bombası buldu
Üsküdar'da ünlü oyuncunun afişlerine boyalı sansür Magazin
Üsküdar'da ünlü oyuncunun afişlerine boyalı sansür
Bosna Hersek'te federasyon hükümeti göreve başladı Dünya
Bosna Hersek'te federasyon hükümeti göreve başladı
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Güncel
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Tiyatro Festivali, 16 Mayıs'ta başlıyor Kültür Sanat
Tiyatro Festivali, 16 Mayıs'ta başlıyor