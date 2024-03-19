Fatih Sultan Mehmet 'İstanbul'u fethedeceğim' dediğinde İstanbul bu kadardı. Siz İstanbul'da yaşadığınızı mı sanıyorsunuz?!

İstanbul'daki birçok yerleşim yerinin Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği İstanbul'a ait olmadığını biliyor muydunuz?
İstanbul 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi.
O dönem, bugünkü İstanbul'un büyük ilçe ve semtlerinden olan birçok yer fethedilen şehrin dışında bulunuyordu.
Hatta bazı yerlerde yaşam yoktu.
Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde bugünkü konuma ulaşan İstanbul'un öz halini gösteren bir paylaşım dikkat çekti.
Bunun ortaya çıkmas sonrasında şu yorum yapıldı:
“Siz İstanbul'da yaşadığınızı mı sanıyorsunuz?!”
Resme yorum yazan bir sosyal medya kullanıcısının şunları yazması dikkat çekti:
"Tuzla'da yaşıyorum doğru kesinlikle"
İSTANBUL KAÇ YILINDA FETHEDİLDİ?
İstanbul'un Fethi 29 Mayıs 1453 tarihinde fethedildi.
6 Nisan 1453 tarihinde Osmanlı Ordusu tarafından kuşatılan İstanbul gerçekleşen kuşatmanın ardından fethedilmiştir.
İSTANBUL'U KİM FETHETTİ?
İstanbul'un Fethi 29 Mayıs 1453 tarihinde dönemin Osmanlı padişahı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet (Sultan 2. Mehmet) ve komutasındaki Yeniçeri Ordusu tarafından gerçekleştirilmişti.