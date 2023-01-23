﻿FSM'de izinsiz pankart

FSM Köprüsü'ne gelen 2 kişi, izinsiz şekilde, üzerinde "Hayvanı hor gören, oyu zor görür" yazılı pankart astı.
Polis, pankartı asan kişileri gözaltına alırken, pankart da toplandı.
Eylemi gerçekleştiren 2 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. (AA)
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