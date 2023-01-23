23 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

FSM'de izinsiz pankart

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde hayvan haklarına yönelik izinsiz pankart açan 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 01:37
Takip Et

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde izinsiz pankart açtılar

FSM'de izinsiz pankart
+
Aa
-

FSM Köprüsü'ne gelen 2 kişi, izinsiz şekilde, üzerinde "Hayvanı hor gören, oyu zor görür" yazılı pankart astı.

Polis, pankartı asan kişileri gözaltına alırken, pankart da toplandı.

Eylemi gerçekleştiren 2 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
1
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
2
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
3
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
4
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
5
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
6
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
7
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿FSM'de izinsiz pankart
﻿FSM'de izinsiz pankart
﻿FSM'de izinsiz pankart
﻿İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
﻿İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
﻿İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
﻿Akaryakıt istasyonu girişinde ateş açıldı
﻿Akaryakıt istasyonu girişinde ateş açıldı
﻿Akaryakıt istasyonu girişinde ateş açıldı
﻿Korucu Nimet Encu şehit oldu
﻿Korucu Nimet Encu şehit oldu
﻿Korucu Nimet Encu şehit oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.