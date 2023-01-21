Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi akademik personel alacak

Resmi Gazete'de Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun'un 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.

Adayların 18.01.2023 - 01.02.2023 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır.

2. Adaylardan, 2547 sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir.

3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Profesörler için;

1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir)

2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir)

3. Özgeçmiş (YÖK Formatında - internet sayfamızdan temin edilecektir)

4. Özgeçmiş (Klasik Formatta)

5. Yayın listesi

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Diplomaları

(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

(Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir veya Diplomaların fotokopileri ile birlikte e-Devlet sistemi üzerinden alınan çıktıları kabul edilecektir.)

8. Doçentlik Belgesi

9. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS /YÖKDİL veya muadili)

10. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf

11. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)

12. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

13. ikametgah

14. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge

15. Adayın özgeçmiş, diploma, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarının yer aldığı 7 takım cd veya flash disk.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı

Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL - Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1021-1028-1041

Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.

İlan olunur.