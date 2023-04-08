Fatih Tekke'den flaş Trabzonspor açıklaması

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ankaragücü'ne yenildikleri maçın genelinde oynadıkları oyunun skorla eş değer olmadığını ifade etti.

Maçta etkili ataklar yaptıklarını vurgulayan Tekke, şunları söyledi:

"Takımımızın yapısı, son dönemlerde oynadığımız oyunun gücü bu maçta da çok belirgin oldu. Üçüncü bölgedeki beceriksizliğimiz ve birinci bölgemizdeki kendi kalemizde gördüğümüz goller... Dolayısıyla puan alamadık. Oyuncularımdan gurur duyuyorum. Geldiğimizden bu yana yapmaya çalıştığımız şeylerden vazgeçmeleri çok değerli. Keşke bunu puan veya puanlarla taçlandırmış olsaydık. Küçük hataların maliyeti bize fazla oldu. Üç haftadır bunu böyle yorumlayabilirim. İyi yoldayız ama işimiz zor. 10-12 puan bizi ligde tutar diye düşünüyorum."

Fatih Tekke, bir basın mensubunun Abdullah Avcı sonrası Trabzonspor'dan teklif aldınız mı sorusuna, "Yok, herhangi bir teklif almadım." yanıtını verdi. (AA)