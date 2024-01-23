Fatih Tekke: İki takıma da geçmiş olsun

Kaynak: AA
Fatih Tekke: İki takıma da geçmiş olsun
Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Hatayspor maçında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirtirken, Mersin Stadı'nın zeminini eleştirdi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Teknik direktör Fatih Tekke, maçın son anlarında 3 puan fırsatını kaçırdıklarını ifade etti.
Beklenmedik bir şekilde gol yediklerini vurgulayan Tekke, şunları ekledi:
"Maçın başlarında bize hiç yakışmayan, ummadığımız bir gol gördük. Oyun tamamen bizim 3. bölgede yaptığımız varyasyonlara bağlı kaldı. Alanyaspor olarak biz henüz 3. bölgeye geçebilmiş değiliz. Rakibimizden kazandığımız kıymetli bir puan var. Topun sahibi olan ve her açıdan üstün olan bir Alanyaspor. Giren, çıkan herkesin oyun disiplini, isteği ve arzusu vardı. Onlarla gurur duyuyorum."
Tekke, Kasımpaşa ve Pendikspor gibi zorlu maçların kendilerini beklediğini hatırlatarak, bu zor dönemi aşmaya çalıştıklarını ifade etti.
Aldıkları puanın değerli olduğunu tekrarlayan Tekke, "Saha futbol oynamak için uygun bir zemin değil. Bu yüzden iki takıma da geçmiş olsun diyorum. Son dakikada kaçırdığımız fırsatla hak ettiğimiz 3 puanı kaybettik diyebilirim." şeklinde konuştu.

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