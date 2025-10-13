Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, genç takımla basına kapalı şekilde çift kale maç yaptı.

SAKATLIĞINI ATLATAN BOUCHOUARI HAZIRLIK MAÇINDA OYNADI

Bu maçta Trabzonspor'un büyük umutlarla transfer ettiği ancak sakatlığı sebebiyle uzun süredir tedavi sürecini tamamlaması beklenen Benjamin Bouchouari de forma giydi. Bir süredir takımla birlikte antrenmanlara çıkan Bouchouari'nin fiziksel olarak hazır hale gelmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

Bordo mavili kulübün son dönemde transfer rotası olan Fransa Ligue 2'de mücadele eden St. Etienne'den 4 milyon Euro karşılığında transfer edilen genç yeteneğe sakatlığına rağmen Fatih Tekke kefil olmuştu.

FATİH TEKKE ISRARLA TRANSFER EDİLMESİNİ İSTEMİŞTİ

Trabzonspor'da geçmişten kalan cezasını tamamlamasının ardından 4 hafta gecikmeli forma giymeye başlayan ve performansıyla tüm futbolseverlerin dikkatini çeken Oulai gibi Bouchouari'nin de herkesi heyecanlandıracak bir yetenek olduğunu savunan Fatih Tekke, oyuncunun yaşadığı zorlu sakatlık sürecine rağmen bu transferin ısrarla gerçekleştirilmesini istemişti.

ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA SÜRE ALABİLİR

23 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusunu hazırlık maçında teknik ekibin beklentilerini karşıladığı ve Rizespor karşısında az da olsa süre alma şansının olduğu öğrenildi.