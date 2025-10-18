Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Kadro tercihi hakkında konuşan Fatih Tekke özellikle yeni transfer Benjamin Bouchouari'ye oyunun gidişatıona göre şans vermek istediğini ifade etti.

Fatih Tekke şunları söyledi:

"Zubkov'un kaburgasında sıkıntı vardı. Onu kullanamadık. Muçi'nin yeni çocuğu olmuştu. Benjamin de kadroda. Onlara ikinci yarıda süre vermek istiyorum. Rizespor maçları Trabzonspor için her zaman zor olmuştur. Oyun istediğimiz gibi giderse Benjamin'i taraftarımızın görmesini istiyorum. Ona da moral olur. Kolay olmayacak."