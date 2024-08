Fatih Tekke Trabzonspor hayaline kavuşuyor

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yolları ayırdı.

Dün alınan ayrılık kararı ile birlikte yeni teknik direktör için arayışlarına başlayan Ertuğrul Doğan temaslarını sıklaştırdı.

FATİH TEKKE İLE GÖRÜŞTÜ

Şenol Güneş ile bir görüşme gerçekleştirdiği ancak ikna edemediği belirtilen Doğan’dan flaş bir hamle geldi.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Ertuğrul Doğan Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ALANYASPOR İLE MASAYA OTURACAK

Yapılan görüşmede Fatih Tekke bordo-mavililere gelmek istediğini belirtti. Aldığı cevap sonrası memnun olan Ertuğrul Doğan Alanyaspor yönetimi ile masaya oturacak.

"AYRICALIKLI BAKIYORUZ"

Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Trabzonspor sorusu üzerine Fatih Tekke, "Trabzonspor'u şu an ilk defa senden duyuyorum. Türkiye'de her şey mümkün. Trabzonspor'a ayrıcalıklı bakıyoruz. Benim memleketim ama şu an öyle bir şey yok” demişti.

