Fatih Tekke, Trabzonspor'da transferin adresini verdi: Dev golcü

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 2-2 biten Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tekke, ikinci golü çok basit yediklerini belirterek, "Oyunun son bölümü hariç belki bir değerlendirme yapmak lazım. Oyunun hemen hemen 90 dakikanın tamamında çok üstün olan bir Trabzonspor. Bir tanesi yine basit bir top kaybı hızlı hücum, söylemiştik zaten. Çok basit. Ama ikinci yediğimiz gol, Pedro su içerken gol yemiş olduk. Bu bize yakışmadı, hiç yakışmadı hem de orada bir oyuncu hem oyunu başlatmayabilir hem de öne hamle değil artık arkadaşını görüp orada şekillenmesi lazımdı. Çok hızlı gelişti ama bu gol bize hiç yakışmadı. Oyunun genelinde çok pozisyona girdik. Bu pozisyonları ilk yarı dahil, kornerler dahil, yüksek oynadığımız bir maçtı, bunca eksiğe rağmen. Bu oyundan memnunum. Neticesinde bir derbi 2 puan kaybettik ama oyunun tamamında üstün olan Trabzonspor. Ligin üçüncüsüne karşı oyun olarak çok çok üstündük. Son golü yemememiz gerekiyordu. Maçın özeti belki bu olması lazımdı" dedi.

'KALACAKLAR, GİDECEKLER BİR PROBLEM'

Gelecek sezon transfer politikasına ilişkin bir soruya yanıt veren Fatih Tekke şunları söyledi: "Çok net. Oyuncular geliyor bize scout ekibimizden, menajerlerden çeşitli yerlerden oyuncular geliyor bize ama başkanla bu konuda çok ciddi mesaimiz var. Kimden geldiği benim için önemli değil. Benim için önemli olan iyi oyuncu olması. İyi oyuncu derken kendi parametrelerim var. Özellikle hız diyorum bazı bölgelerde. Şu mevcut kadromuzla ilgili oyuncularımdan özür dileyerek geçen haftanın başında toplantının başında bunu söylemek zorundayım. Arkadaşlar eğer bundan rahatsız olursanız söylemeyeyim dediğim bir cümle var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hatta bu kadroyla yarışabilecek bir kadro içerisinde mevcut kadromuzdan kaç kişi yer alabilir? Şimdi bu problem. Kalacaklar, gidecekler bir problem. Bu oyuncuların hepsinin sözleşmesi var. Kalmak istemeyen olabilir, gitmek istemeyen olabilir. Tüm hepsini düşündüğünüzde bunun da bir ekonomisi var."

Başkan Ertuğrul Doğan'a teşekkür eden Tekke, şunları söyledi: "Başkanımıza söylediğim şey şu; o da aynı şeyi düşünüyor. 10 liramız var ise 10 oyuncu almayalım. 5 tane net oyuncu alalım. Başkanımız o konuda bana ‘Hocam sen ne dersen o’ diyor. Bu konuda çok rahat çalışabildiğim, ilk defa bu kadar rahat çalışabildiğim bir başkan ona da buradan teşekkür etmem lazım. Ama sorunlar var. Ne sorunlar var, bazen istediğiniz oyuncular gelmek istemeyebiliyor, oyuncuların maliyet Türkiye olunca şişebiliyor. Aradaki insanlar şişirebiliyorlar. Ama benim için çok net. Bu oyun eğer yarış yapacaksak bizi heyecanlandıracak oyuncularla olacak. Yetenekli olması yetmeyecek dinamik oyuncularla daha dinamik oyuncularla olacak. Dolayısıyla oyuncularıma söylediğim cümleler bunlar. Ve oyuncularımla ilgili rapor verirken de oyuncularımla paylaştığım şeyi söylemem lazım."

'BEKLENTİLERİMİZ VAR BİZ HEDEFE OYNAMALIYIZ, YARIŞMALIYIZ'

Trabzonspor’un geleceği açısından, taraftarın istekleri olduğunu vurgulayan Tekke, "X bir oyuncu olsun Ahmet, Mehmet olsun. Bu oyuncuyla süre geçirmişim ve 24 saatim bu işlerle geçiyor. Onun performansını istemiyorum demek zorundayım ben. Çünkü çocukların hepsi karakter olarak çok çok iyi. Hepsiyle yaşadığımız anları unutmam mümkün değil. Ama Trabzonspor’un geleceği açısından, taraftarın istekleri var, bizim beklentilerimiz var biz hedefe oynamalıyız, yarışmalıyız. Bu yarışı da Allah nasip ederse dinamik bir takım, oyun kimliği, düzenli bir oyun, cesur oyun ve doğru oyuncular" ifadelerini kullandı.

'ONUACHU BEĞENDİĞİM OYUNCU'

Fatih Tekke, Trabzonspor’un eski forvet oyuncusu Paul Onuachu ile ilgili soruya da "Onuachu ile ilgili en son konuştuğum başkanımla beğendiğim bir oyuncu, fikrimi söyledim. Yani Trabzonspor taraftarının da sevdiği bir oyuncu. Bizim oyun şablonlarımıza da uyan bir oyuncu. Ama bunun ekonomik tarafı da var. Başkan da açıkçası net söyleyeyim bunu arzu ediyor ben de arzu ediyorum umarım gerçekleşir" yanıtını verdi.