Fatih Tekke'den sert mesaj: Çöpe atacak paramız yok!

Süper Lig'in ilk maçında sahasında Kocaelispor'u konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maçtan önce transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'de özellikle yabancı oyuncu transferlerinin nasıl gerçekleştiğiyle alakalı insanların konuşması lazım" diyen Fatih Tekke şunları söyledi:

"Bu yaz 300'e yakın oyuncu izledim, epeycesine evet dedik. Oyuncuların konu Trabzonspor olunca ederlerinin çok çok üzerinde paralar çıkarmaları... Çöpe atacak paramız yok. Beklediğimiz oyuncular var. İlk periyotları kazanarak devam edebilirsek bizim için moral olacak."