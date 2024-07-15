Fatih Terim de modaya uydu

Milli takım ve Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı tecrübeli teknik adam, Aralık ayında göreve başladığı Yunanistan Süper Lig ekibi Panathinaikos ile yollarını ayırma kararı almıştı.

Yeşil-beyazlı ekipte şampiyonluğu kaybeden Fatih Terim'in ayrılığı günlerce konuşulmuştu.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra uzun bir süre boşta kalan ve sürpriz bir kararla Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim'in Yunanistan'daki macerası devam etmişti.

ROTA ARABİSTAN

Bir süredir sessizliğini koruyan Fatih Terim'in yeni takımı merak konusu olmuştu.

Panathinaikos ile bağlarını koparan Fatih Terim'in, Suudi ekibi Al-Ahli'nin başına geçeceği ifade edildi.

Fatih Terim'in görüşmelere olumlu yanıt verdiği ve resmi temasların önümüzdeki günlerde başlayacağı ileri sürüldü.

İddialar sonrası gözler tecrübeli teknik adama çevrilirken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yeşil-beyazlı ekip, Aralık sonunda göreve gelen Fatih Terim yönetiminde çıktığı 26 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.