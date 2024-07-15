Fatih Terim de modaya uydu

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim de modaya uydu

Yunan ekibi Panathinaikos ile yollarını ayıran Fatih Terim'in görüştüğü takım şaşkınlık yarattı.

Milli takım ve Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı tecrübeli teknik adam, Aralık ayında göreve başladığı Yunanistan Süper Lig ekibi Panathinaikos ile yollarını ayırma kararı almıştı.

Yeşil-beyazlı ekipte şampiyonluğu kaybeden Fatih Terim'in ayrılığı günlerce konuşulmuştu.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra uzun bir süre boşta kalan ve sürpriz bir kararla Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim'in Yunanistan'daki macerası devam etmişti.

ROTA ARABİSTAN

Bir süredir sessizliğini koruyan Fatih Terim'in yeni takımı merak konusu olmuştu.

Panathinaikos ile bağlarını koparan Fatih Terim'in, Suudi ekibi Al-Ahli'nin başına geçeceği ifade edildi.

Fatih Terim'in görüşmelere olumlu yanıt verdiği ve resmi temasların önümüzdeki günlerde başlayacağı ileri sürüldü.

İddialar sonrası gözler tecrübeli teknik adama çevrilirken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yeşil-beyazlı ekip, Aralık sonunda göreve gelen Fatih Terim yönetiminde çıktığı 26 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

İlgili Haberler
Galatasaray efsane yıldızıyla yeniden anlaştı
Son Haberler
Özel Harekat Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptü Gündem
Özel Harekat Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptü
AB'den İsrailli aşırı sağcılara yaptırım Dünya
AB'den İsrailli aşırı sağcılara yaptırım
Düzce'de şarampole yuvarlandı. 1 ölü 2 yaralı Gündem
Düzce'de şarampole yuvarlandı. 1 ölü 2 yaralı
Burcu Biricik anne oldu. İşte bebeğine verdiği isim Magazin
Burcu Biricik anne oldu. İşte bebeğine verdiği isim
Ankara'da Sokak Hayvanlarına Ötanaziye Hayır Eylemi yapıldı Gündem
Ankara'da Sokak Hayvanlarına Ötanaziye Hayır Eylemi yapıldı
Aydın’da çıkan yangın 4 gündür söndürülemiyor Gündem
Aydın’da çıkan yangın 4 gündür söndürülemiyor
Ünlü isim gelen adisyona böyle isyan etti. 'Altın yutmuş sanırım' Gündem
Ünlü isim gelen adisyona böyle isyan etti. 'Altın yutmuş sanırım'