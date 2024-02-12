Fatih terim dengelerini bozdu. Lucescu'yu korku sarmaya başladı

Yunanistan Süper Ligi’nin 22. Haftasında Lider Paok şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri ola AEK ile karşılaştı.

Touba Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar 1-1 berabere kaldı

Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos’un 3 puanı cebine koyduğu haftada diğer iki favorinin 1 puana razı gelmesi ligde bütün dengeleri değiştirdi.

Lucescu’nun takımı PAOK 51 puanla liderliğini korurken 50 puana yükselen Panathianikos 2. Sıraya çıktı. AEK ise 49 puanla 3. Sıraya geriledi.