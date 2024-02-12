Fatih terim dengelerini bozdu. Lucescu'yu korku sarmaya başladı

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Fatih terim dengelerini bozdu. Lucescu'yu korku sarmaya başladı
22. haftanın geride kaldığı Yunanistan Süper Ligi'nde dengeler değişti.

Yunanistan Süper Ligi’nin 22. Haftasında Lider Paok şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri ola AEK ile karşılaştı.

Touba Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar 1-1 berabere kaldı

Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos’un 3 puanı cebine koyduğu haftada diğer iki favorinin 1 puana razı gelmesi ligde bütün dengeleri değiştirdi.

Lucescu’nun takımı PAOK 51 puanla liderliğini korurken 50 puana yükselen Panathianikos 2. Sıraya çıktı. AEK ise 49 puanla 3. Sıraya geriledi.

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