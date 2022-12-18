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Arjantin mi Fransa mı? Fatih Terim favorisini açıkladı

Teknik direktör Fatih Terim, Dünya Kupası finalinde favorisini açıkladı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 13:05
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Fatih Terim favorisini açıkladı. Arjantin mi Fransa mı?

Arjantin mi Fransa mı? Fatih Terim favorisini açıkladı
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Galatasaray ve Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Dünya Kupası'nda Arjantin'le Fransa arasında oynanacak final maçından önce favorisini açıkladı.

Terim, şu ifadeleri kullandı:

"İki takımın da temkinli başlayacağını, erken bir gol olmaması halinde dengeli kalacaklarını düşünüyorum. Ancak bol temaslı ve mücadele gücü yüksek bir maç olacaktır. 
Arjantin, Messi merkezli bir takım olsa da sabırlı ve mücadele gücü yüksek bir oyun sergiliyor. Enzo ve Alvarez'in katkısı önemli. 

Fransa çok önemli eksiklerine rağmen, yıldızlarının yokluğunu hissettirmiyor. Ben turnuva öncesinde de aynı görüşteydim. Messi'nin kariyer tamamlamasını Katar'da yapmasını diliyorum.

Mbappe de çok büyük bir yıldız ve maçın her anında kaderini değiştirebilecek bir oyuncu ama en iyi oyuncunun kim olduğu bana sorulduğunda zaman zaman, listenin ilk üç sırasına Lionel Messi'yi koyduktan sonra diğer basamakların konuşulması gerektiğini söylerim. Katar'da da bunu gösterdiğini düşünüyorum, turnuvayı kazanmayı hak ediyor. Ben de rekor kıracağı son Dünya Kupası maçında Arjantin ile şampiyon olmasını istiyorum"

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demir kaya
18.12.2022 13:09
cok beklersin  
 
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