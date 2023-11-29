Fatih Terim fonuna para kaptıran iş adamı çok önemli bir sır açıkladı

Fatih Terim fonuna para kaptıran Bülent Çeviker, parayı kameraların görmeyeceği şekilde teslim etmesi gerektiği konusunda tembihlendiğini belirterek Seçil Erzan'ın kendisine “Fatih Terim'in fonu olduğu duyulursa, Terim bu işten çok rahatsız olur" dediğini ifade etti.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: DHA
Fatih Terim fonuna para kaptıran iş adamı çok önemli bir sır açıkladı

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Emre Çolak, Volkan Bahçekapılı, Buse Terim ve Selçuk İnan gibi isimlerin de olduğu 18 kişinin ‘Fatih Terim fonu’ adı altında milyonlarca dolar dolandırıldığı iddia edilen davada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Soruşturma, iş adamı Bülent Çeviker'in bankaya giderek parasını çekmek isterken dolandırıldığını öğrenmesi ve suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılmıştı.

Davanın şikayetçilerinden iş adamı Bülent Çeviker açıklamalarda bulundu.

"SEÇİL HANIM FATİH TERİM FONU’NUN GİZLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Yaşadıklarını anlatan Bülent Çeviker, "Denizbank'ın Florya şubesinin 15 yıllık müşterisiyiz. Bankada görevli bir çalışan ayrılınca onun yerine Seçil Erzan geldi. Yaklaşık 12 yıldır Seçil hanımı banka müdürü olarak tanırım. Seçil hanım bize Fatih Terim'in bir fonu olduğunu söyledi getirisinin de yüksek olduğunu vaat etti. Bunun üzerine sisteme dahil olduk. Seçil hanım bize, bu fonun genel müdürlükte özel bir ekip tarafından yönetildiğini, başında bankanın genel müdürünün olduğunu, ayrı bir katta bulunduklarını, diğer yatırım, danışmanları ve borsa işlemlerini yapan kişilerle bir bağlantılarının olmadığını, bunlarla hiç temas kurmamamızı, bunun gizli bir fon olduğunu söyledi" şeklinde konuştu.

"SEÇİL FONA GİRİŞ ALT LİMİTİNİN 2 MİLYON OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Daha sonra kendi yatırım danışmanıyla da konuştuğunu anlatan Çeviker, "Ben de bunun üzerine kendi yatırım danışmanımla konuştum. Kendisi de aynı bankada görev yapıyor. Özel fon olabiliyor mu diye sordum, 'Evet oluyor' dedi. O zaman dedi benim adıma da bir tane fon kuralım dediğimde 'Olmaz Bülent Bey, bunun için alt limit 10 milyon dolar' dedi. Benim 10 milyon dolarım olmadığı için bunun mümkün olamayacağını söyledi. Peki, 10 milyon dolarım olsa benim adıma bir fon kurabiliyor musunuz diye sordum. 'Evet, bu tür uygulamalarımız var' dedi. Bunlarla kim ilgileniyor dedim 'Fon yatırım danışmanları ilgileniyor' dedi. Ben Fatih Terim'in fonu var mı dedim. Bana 'Var da diyemem, yok da diyemem. Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na göre bilgiyi paylaşamam' dedi. Ben de Fatih Terim'in özel fonu var. Kişilere ait fonlar oluşabiliyor kanaatine kapıldım, Seçil Erzan fona giriş alt limitinin 2 milyon olduğunu söylemişti. Benim de banka hesabımdaki 1 milyon 920 bin dolar çekildi" dedi.

"PARAYI KAMERALARA GÖZÜKMEYECEK ŞEKİLDE TESLİM ETMEM GEREK"

Seçil Erzan'ın özellikle kameraların görmeyeceği kör bir noktada paranın teslim edilmesini istediğini de belirten Çeviker, "Ben o gün rahatsızdım. Eşim ve oğlum gitti. Bankanın dışında para taşıma firmasından kendisini Ali diye tanıtan kişiye verdi. Özellikle Seçil Hanım bu özel bir fon olduğu için 'Bankada kameralar var. Kameralara gözükmeyecek şekilde parayı teslim etmem gerek' dedi.” ifadelerini kullandı.

“FON DUYULURSA FATİH TERİM ÇOK RAHATSIZ OLUR”

Çeviker, “Fatih Terim'in fonu olduğu duyulursa Fatih Terim bu işten çok rahatsız olur' dedi. Bankanın dışında kameraların görmeyeceği bir noktada parayı elden aldılar. Daha sonra bankaya gidip bize verilen belgenin üzerindeki kodla bizim burada paramız var, biz o paramızı talep ediyoruz dedik. Bize verilen kodu sistemden tarattırdıklarında 'Böyle bir kod ve para yok dediler. Biz 'seçil Erzan bizi dolandırdı, yurt dışında kaçtı. Düşüncesine kapıldık" dedi.

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Denizbank açıkladı: Fatih Terim de itiraf etmiş. Yok artık diyeceksiniz
Terim fonundan karla çıkan siyasi ismi sinirlendiren soru. 1 ayda 1 milyon dolar kazandı
Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Bodrum'daki evi ve çantadaki tomar tomar parayı açıkladı
Yılmaz Özdil yeni dolandırıcıları açıkladı
Fatih Terim fonuna paralar teslim edilirken kamera görüntüleri ortaya çıktı
Fatih Terim Fonu'ndaki asıl suçlu açıklandı. Yasadışı fahiş faiz almak isteyenler için soruşturma başlatılacak mı?
Fatih Terim fonuna para yatıran siyasisinin ismi belli oldu
Seçil Erzan'ın Çorlu'da kasası bulundu. İçinden çıkanlar şoke etti. Fon dolandırıcılığında flaş gelişme
'Saray’dan Denizbank'a “mağduriyetleri giderin” telefonu'. Fatih Altaylı iddia etti
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Son Haberler
Böbrek nakli olanların dikkatine Sağlık
Böbrek nakli olanların dikkatine
Sera Kadıgil Milli Eğitim Bakanı'nın yüzüne bakan yapılmasının sırrını açıkladı Gündem
Sera Kadıgil Milli Eğitim Bakanı'nın yüzüne bakan yapılmasının sırrını açıkladı
'Fikret Orman paralar nerede?'den sonra ortalık 'Fatih Terim Fonu paralar nerede?' diye inliyor Spor
'Fikret Orman paralar nerede?'den sonra ortalık 'Fatih Terim Fonu paralar nerede?' diye inliyor
İşte bel fıtığının çaresi Endoskopik omurga cerrahisi bel fıtığına kesin çözüm mü? Sağlık
İşte bel fıtığının çaresi Endoskopik omurga cerrahisi bel fıtığına kesin çözüm mü?
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Magazin
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Buzdolabına atılan gıdalara dikkat. Bunları yapmazsanız bağışıklığı çökertiyor Sağlık
Buzdolabına atılan gıdalara dikkat. Bunları yapmazsanız bağışıklığı çökertiyor
Öpmeden sevin Sağlık
Öpmeden sevin