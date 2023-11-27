Fatih Terim fonuna para yatıran siyasisinin ismi belli oldu

“Fatih Terim Fonu” dolandırıcılığında futbolculardan sonra siyasetçilerin de olduğu iddia edildi. İddiaya göre AKP Çorlu Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere de Seçil Erzan‘a para vermiş.

10Haber’de yer alan habere göre; özel bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi’nde aralarında ünlü futbolcular, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera Selçuk İnan ve Emre Çolak’ın da bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan iddianamede yer verilen ifadesinde, AKP Çorlu Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere’den yatırım yapma amacıyla para aldığını söyledi.

“NE ALDIYSAM ONU ÖDEDİM”

Yatırım yapma amacıyla AKP Çorlu Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere’den de para aldığını ve geri ödediğini ifade eden Erzan, “Nuri Köşkdere, yatırım yapma amacıyla para aldığım kişilerdendir. Ne aldıysam onu ödediğimi hatırlıyorum. Herhangi bir fazla ödeme yapmadım” dedi.