Fatih Terim gitti Fenerbahçe kaybetti

Koropi, Yunanistan'da gerçekleşen bu turnuvada, her iki takımın U19 kadroları kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim ve Semih Şentürk de maçı izleyenler arasındaydı.

Yunan medyasının haberlerine göre, Fenerbahçe ile resmi bir geçmişi olmamasına rağmen, Terim'in Fenerbahçe'nin idari ve teknik ekibiyle ve oyuncularıyla kurduğu sıcak ilişkiler, onun Türkiye'deki futbolun önde gelen isimlerinden biri olduğunu gösteriyor.

Sarı-lacivertli heyet ve futbolcularla yaşanan olumlu etkileşimler öne çıkarıldı. Panathinaikos taraftarları ve medyası ise, Terim'in B Takımı ve U19 maçlarını izlemesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.