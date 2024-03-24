Fatih Terim gitti Fenerbahçe kaybetti

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Fatih Terim gitti Fenerbahçe kaybetti
Yunanistan Süper Ligi'nden Panathinaikos ve Trendyol Süper Lig'in güçlü ekibi Fenerbahçe'nin U19 takımları, bugün düzenlenen özel bir turnuvada karşılaştı ve maçı Panathinaikos'un gençleri 3-0'lık bir skorla kazandı.

Koropi, Yunanistan'da gerçekleşen bu turnuvada, her iki takımın U19 kadroları kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim ve Semih Şentürk de maçı izleyenler arasındaydı.

Yunan medyasının haberlerine göre, Fenerbahçe ile resmi bir geçmişi olmamasına rağmen, Terim'in Fenerbahçe'nin idari ve teknik ekibiyle ve oyuncularıyla kurduğu sıcak ilişkiler, onun Türkiye'deki futbolun önde gelen isimlerinden biri olduğunu gösteriyor.

Sarı-lacivertli heyet ve futbolcularla yaşanan olumlu etkileşimler öne çıkarıldı. Panathinaikos taraftarları ve medyası ise, Terim'in B Takımı ve U19 maçlarını izlemesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

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