Fatih Terim için karar çıktı

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Fatih Terim için karar çıktı
Panathinaikos yönetiminin gelecek sezon için Fatih Terim'le yola devam etme kararı aldığı öğrenildi.

Türkiye'de sıkıntılı günler geçirdikten sonra Yunanistan'ın yolunu tutan Fatih Terim gelecek sezon da Atina'da kalacak.

Panathinaikos'un Başkanı Giannis Alafouzos, takımın lig performansından bağımsız olarak Fatih Terim ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yeri olarak Avusturya seçildi ve transfer çalışmaları hız kazandı.

Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos'u yöneten Fatih Terim, gelecek sezon için hazırlıklara şimdiden başladı.

Milli Takım ve Galatasaray'daki başarılarıyla tanınan deneyimli teknik direktör, Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos ile gelecek sezonun stratejilerini belirlemek üzere bir araya geldi.

Ligdeki konum ne olursa olsun, Terim'in Panathinaikos'un başında kalacağı kesinleşti.

TERİM KAMP YERİNİ BELİRLEDİ

Yeni sezon öncesi kamp planlamasını yapan Terim, takımı Avusturya'da toplayacak.

Ayrıca, Terim'in belirlediği transfer listesi doğrultusunda gelecek sezonun kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar başlatıldı.

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