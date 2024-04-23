Fatih Terim pişman etti

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim pişman etti
Panathinaikos AEK ile liderlik maçına çıkıyor.

Normal sezonun sona erdiği Yunanistan Süper Lig’inde play-off şampiyonluk grubu tam gaz devam ediyor.

Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığını Panathinaikos lider AEK deplasmanına çıkacak. Yarın (Çarşamba) saat 20.30’da oynanacak mücadelesi nefes kesecek

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Kritik karşılaşma öncesi 72 puanı bulunan AEK ligde liderliğini sürdürürken 71 puanı bulunan Panathinaikos 2. Sırada yer alıyor.

Son 4 maçını kazanarak büyük bir ivme kazanan Panathinaikos bu karşılaşmadan da galip gelmesi halinde 2 puan farkla liderlik koltuğuna oturacak.

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Geldiği günden bu yana Yunanistan'da eleştirilen Fatih Terim son haftalarda alınan galibiyetler ile tüm Yunan gazetecileri pişman ederken bir anda Yunan medyası tarafından övülmeye balandı.

AEK-Panathinaikos maçı Türkiye’de S Sport Plus’tan naklen yayınlanacak.

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