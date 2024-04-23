Fatih Terim pişman etti

Normal sezonun sona erdiği Yunanistan Süper Lig’inde play-off şampiyonluk grubu tam gaz devam ediyor.

Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığını Panathinaikos lider AEK deplasmanına çıkacak. Yarın (Çarşamba) saat 20.30’da oynanacak mücadelesi nefes kesecek

Kritik karşılaşma öncesi 72 puanı bulunan AEK ligde liderliğini sürdürürken 71 puanı bulunan Panathinaikos 2. Sırada yer alıyor.

Son 4 maçını kazanarak büyük bir ivme kazanan Panathinaikos bu karşılaşmadan da galip gelmesi halinde 2 puan farkla liderlik koltuğuna oturacak.

Geldiği günden bu yana Yunanistan'da eleştirilen Fatih Terim son haftalarda alınan galibiyetler ile tüm Yunan gazetecileri pişman ederken bir anda Yunan medyası tarafından övülmeye balandı.

AEK-Panathinaikos maçı Türkiye’de S Sport Plus’tan naklen yayınlanacak.