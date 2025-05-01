Fatih Terim, Pogba için devreye girdi

Paul Pogba, Juventus’tan ayrılışının ardından yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. 32 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, doping cezasının Mart ayında sona ermesiyle serbest oyuncu konumunda. Pogba, “Hâlâ hayallerimin peşindeyim, vazgeçmiyorum” mesajıyla geri dönüş sinyali verdi.

Juventus’a ikinci kez döndüğü 2022 yılında büyük beklentilerle karşılanan Pogba, art arda gelen sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamamıştı. 2022-23 sezonunda sadece altı maçta, ertesi sezonda ise yalnızca iki maçta forma giydi. Ağustos 2023'te, Udinese karşılaşmasının ardından yapılan doping testinde pozitif çıkması üzerine futbola ara vermek zorunda kaldı.

Pogba’nın adı son dönemde üç kulüple anılıyor. Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın sportif direktörü Mehdi Benatia, Pogba için kapılarının açık olduğunu belirtti. MLS temsilcisi Inter Miami ile Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Shabab da oyuncuyla ilgileniyor. Fatih Terim'in yıldız oyuncu için onay verdiği ve kadrosunda yer vermeyi çok istediği İtalyan ve Suudi medyasında iddia edildi.

Kariyerini noktalamayı dahi düşünen Pogba, şimdi yeniden form tutarak sahalara dönmeye kararlı. Yeni sezonda onu hangi formayla göreceğimiz ise hâlâ merak konusu.