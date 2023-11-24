Fatih Terim Seçil Erzan ile ilgili ilk kez konuştu. Flaş sözler

Spor yazarı Gökhan Dinç, Fatih Terim'le konuştuğunu açıkladı.

Dinç, şu ifadeleri kullandı;

“Fatih hoca ile görüştüm. Çok kırgın, çok üzgün ve çok sinirli. Bu duyguları da sadece Seçil Erzan için yaşamadığını söyleyeyim.

Fatih Terim, bu kadar yıldır temiz olan ismini bu yaştan sonra böylesi bir olayla kirletecek adam değildir.”

İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan'da aralarında bulunduğu futbol dünyasının 18 ünlü ismini milyonlarca dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam ediliyor.

Soruşturma kapsamında Terim’in ifadesi ortaya çıktı.

Terim'in ifadesinde öne çıkan konuşma şöyle;

“Bu fon ile alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim. Fakat ben zaman zaman çalıştığım bankacılara durumumun ne olduğunu sorarım. Onlar da bana parasal durumuma ilişkin excel tablosu olacak şekilde bir görsel fotoğraf çekip bana yollarlar. 6 Nisan’da hesabımda ne olup bittiğini öğrenmek için bankada çalışan Rüya Hanım’la mesajlaştım. Gönderdiği excel tablosunda 3 kalem gözükmekteydi. Birincisinde 219 bin 300 dolar, 47 bin 400 lira ve 3 milyon dolar şeklinde bilgiler yer alıyordu. Sonrasında Seçil Erzan olayını duyunca ben bankaya sinirlendim ve bankadaki tüm paramın, eşim Fulya Terim’in farklı bir bankadaki hesabına aktarılmasını istedim. 219 bin 300 dolar ve 47 bin 400 liranın eşimin hesabına geldiğini tespit ettim. Fakat 3 milyon dolar halen gönderilmedi.”