Fatih Terim, Suudi Arabistan'daki ilk lig maçında mağlup

Kaynak: İHA
Fatih Terim, Suudi Arabistan'daki ilk lig maçında mağlup

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim çıktığı ilk lig maçında Merih Demiral'ın forma giydiği Al Ahli'ye 3-2 mağlup oldu.

Suudi Arabistan Pro Lig’inin 14. haftasında Al Ahli ile Al Shabab karşı karşıya geldi. Al Ahli, Ivan Toney’nin 45. saniyede attığı golle Al Shabab karşısında 1-0 öne geçti. 13. dakikada Veiga'nın golüyle ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı ve Fatih Terim'in öğrencileri soyunma odasına 2-0 geride girdi.

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İkinci yarıya da hızlı başlayan Al Ahli, 48. dakikada Balobaid'in fileleri havalandırmasıyla skoru 3-0'a getirdi. Al Shabab, 72. dakikada Merih Demirel'in kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye indirirken, 90+5. dakikada Aljuwayr'ın ağları sarsmasıyla 90 dakikada Al Ahli'nin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Terim, ilk lig maçından mağlubiyetle ayrılmış oldu.
Fatih Terim, Al Shabab'ın başında çıktığı ilk maçta Kral Kupası'nda Al Fayha'yı 2-1 yenmişti.

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