Fatih Terim TFF başkanı oluyor. Gelen teklifi açıkladı

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Fatih Terim TFF başkanı oluyor. Gelen teklifi açıkladı
Panathinaikos teknik direktörü Fatih terim TFF başkanlığı için gelen teklifi oyuncularına duyurdu.

Fatih Terim başında bulunduğu Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos play-off turu ikinci maçında PAOK ile karşılaşacak.

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31 Mart Pazar günü oynanacak mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren Fatih Terim oyuncuları ile yemekte bir araya geldi.

Fatih Terim, burada oyuncularına takımın bu sezonki hedeflerinden bahsederken flaş bir açıklamada bulundu.

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Yunan basınından Pao Pantou’nun haberine göre oyuncuları kendi hedeflerinden de bahseden tecrübeli hoca, sözleşmesi bittikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yapması için teklif geldiğini ve kabul etmeyi düşündüğünü söyledi

Deneyimli teknik adamın sözleşmesi 2024-2025 sezonunun sonunda bitecek.

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