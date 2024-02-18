Fatih Terim topun ağzında. Balayı bitti

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Fatih Terim topun ağzında. Balayı bitti
Yunanistan'da krallar gibi karşılanan ve alınan galibiyetler sonrası övülen Fatih Terim'in Lamia maçı sonrası dünyası yıkıldı. Basın çağdışı futbol oynatmakla eleştirdi, taraftar büyük tepki gösterdi.

Yunanistan'ın Panathinaikos takımının başına geçen Fatih Terim, ülkede krallar gibi karşılanmıştı.

İlk maçlardan galibiyet alan Panathinaikos, kendi sahasında Lamia ile berabere kalıp, şampiyonluk yarışında yara alınca ibre tersine döndü ve balayı bitti.

Panathinaikos, sahasında uzun süre 10 kişi oynayan Lamia ile 2-2 berabere kalınca taraftarlar büyük tehki gösterdi ve protesto etti.

Yunan basını da Fatih Terim'i topa tuttu.

Sport24, Terim'i ağır bir dille eleştirirken, şu ifadeleri kullandı:

"Panathinaikos'un durumu bundan daha kötü olamaz. İlk 20 dakikada iki sakatlık, sahanın bir tarafında düzensizlik, düzensiz bir tempo ve hayal kırıklığı. Mantıklı bir şey yoktu. Panathinaikos art arda duran toplarla yüklendi. Ev sahibinin etkisiz futbolu, çağ dışı hücum yaklaşımını tanımlıyor."

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