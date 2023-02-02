CZN Burak el pençe divan durarak Fatih Terim'i karşıladı: Fenomen aşçının içler acısı hali üzdü

Sosyal medya fenomeni CZN Burak'ın, Dünya Kupası için gittiği Katar'da Fatih Terim'i karşılama şekli tepki topladı.

Dev organizasyon sırasında Fatih Terim, ailesiyle birlikte CZN Burak olarak tanınan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir'in Katar'daki restoranına gitti.



Fatih Terim ve ailesini çiçekle karşılayan ve Terim'in yanında saygıdan ellerini önünde bağlayan sosyal medya fenomeni, eleştirilerin odağı oldu.



"HERKESİ ÖYLE KARŞILADIM"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirilere yanıt veren CZN Burak, "Rica ediyorum kötü yorumlarınızı kendinize saklayın. Yeter artık bir bitmedi bazılarının içinde art niyet. Benden yaşça büyük saygı duyduğum bir insan ziyaretime gelmiş herkese gösterdiğim gibi kendisini de saygı ile karşıladım" dedi.





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