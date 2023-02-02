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  • CZN Burak el pençe divan durarak Fatih Terim'i karşıladı: Fenomen aşçının içler acısı hali üzdü

CZN Burak el pençe divan durarak Fatih Terim'i karşıladı: Fenomen aşçının içler acısı hali üzdü

CZN Burak'ın içler acısı bu hali üzdü. Ellerini öne bağlayıp karşıladı. Fatih Terim gibi birine elbette saygı göstereceksin.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 09:45
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Fatih Terim'i CZN Burak'ın karşılaması gündem oldu

CZN Burak el pençe divan durarak Fatih Terim'i karşıladı: Fenomen aşçının içler acısı hali üzdü
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Sosyal medya fenomeni CZN Burak'ın, Dünya Kupası için gittiği Katar'da Fatih Terim'i karşılama şekli tepki topladı.
Dev organizasyon sırasında Fatih Terim, ailesiyle birlikte CZN Burak olarak tanınan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir'in Katar'daki restoranına gitti. 

Fatih Terim ve ailesini çiçekle karşılayan ve Terim'in yanında saygıdan ellerini önünde bağlayan sosyal medya fenomeni, eleştirilerin odağı oldu.

"HERKESİ ÖYLE KARŞILADIM"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirilere yanıt veren CZN Burak, "Rica ediyorum kötü yorumlarınızı kendinize saklayın. Yeter artık bir bitmedi bazılarının içinde art niyet. Benden yaşça büyük saygı duyduğum bir insan ziyaretime gelmiş herkese gösterdiğim gibi kendisini de saygı ile karşıladım" dedi.

 

 

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Efsus
2.02.2023 11:02
Hani derler ya herşeyiyle gıcık.  
 
Osman
2.02.2023 11:01
Koca koca adamlar reislerinin ayakkabisini yalamak istiyorlar onlara sozumuz olsun,genç insan saygısini gostermiş Terim e o kadar,lütfen anlayalım.  
 
Vatandaş
2.02.2023 10:51
Az kalsın seccadeyi açıp önünden namaza durup secde edecek sandım.  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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