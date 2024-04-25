Fatih Terim'i Samet Akaydın yaktı. Adeta çıldırdı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fatih Terim'i Samet Akaydın yaktı. Adeta çıldırdı
Panathinaikos ile AEK arasında oynanan maça Samet Akaydın'ın büyük hatası damgasını vurdu.

Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, 7. hafta lider AEK'ya konuk oldu.

AEK, 7. dakikada Niclas Eliasson ve 38. dakikada Ezequiel Martinez'in golleriyle 2-0 öne geçti. Eliasson, 69. dakikada farkı üçe çıkardı ve maç da 3-0 sona erdi.

Panathinaikos'ta milli futbolcu Samet Akaydın, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Samet Akaydın ikinci golde büyük bir hataya imza attı. Akaydın'ın kaleciye vermek istediği pası araya giren Martinez aldı ve fileleri havalandırdı. Bu sırada Terim'in adeta çıldırdığı görüldü.

Günün diğer maçlarında PAOK deplasmanda Lamia ile 1-1 berabere kalırken, Aris-Olympiakos karşılaşması da aynı skorla tamamlandı.

Bu sonuçla 71 puanda kalan Panathinaikos, ikinci sıradaki yerini korudu. AEK 75 puanla zirvede yer alırken; birer maçı eksik PAOK 68 puanda, Olympiakos ise 67 puanda bulunuyor.

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