Fatih Terim'in adı ilk kez tablolarda ortaya çıktı. Gece yarısı bombası patladı

Yüksek kâr vaadiyle, özel bir bankanın şube müdürü bankacı Seçil Erzan tarafından aralarında futbolcuların da olduğu 18 kişinin dolandırılması olayında Erzan’ın Çorlu’daki evinden borçluların ve alacaklarının olduğu tablo ortaya çıktı.

İfadesinde “Ben para vermedim” diyen Fatih Terim’in 700 bin dolar verdiği ve 1,5 milyon dolar da geri aldığı görülürken tablodaki ‘ödenen miktar yazılanın çok ...’ notu dikkat çekti.

10 Haber’den Masum Gök’ün haberine göre, olay 6 Nisan’da bir iş insanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusuyla başladı. Daha sonra Denizbank Teftiş Kurulu’nun dava dosyasına giren raporuna göre 8 Nisan’da Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu Denizbank Genel Müdürlüğü’ne giderek Seçil Erzan hakkında şikayetçi oldu.

Seçil Erzan ise 8 Nisan’da bankanın güvenlik görevlilerinin kontrolünde annesinin Çorlu’daki evinde gözetim altında tutuluyordu. Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu’nun Denizbank’ı ziyareti sonrası 9 Nisan’da Seçil Erzan, bankanın güvenlik görevlileri eşliğinde Denizbank Genel Müdürlüğü’ne geldi. Erzan burada bankanın Genel Müdürü Hakan Ateş ve bankanın yöneticileriyle görüştü. Ardından yine güvenlik görevlilerinin eşliğinde Çorlu’daki evine gitti. Bankanın 10 Nisan’daki suç duyurusuyla birlikte Seçil Erzan gözaltına alınarak tutuklandı. Bu gözaltından sonra başta futbolcular olmak üzere mağdur olduğunu öne süren diğer kişiler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikayetçi oldu.



Davanın geçen hafta yapılan ilk duruşmasıyla birlikte olay başka bir boyut kazanırken Seçil Erzan’ın evinde ele geçirilen belge ve Denizbank’ın hazırladığı Teftiş Kurulu raporunda kimin ne kadar para verdiği ve aldığına ilişkin listeler kafa karışıklığına neden oldu.

İlk olarak Seçil Erzan’ın kendi el yazısıyla kimden ne kadar para aldığına ilişkin not kağıdı medyaya yansıdı. Bu not kağıdında Fatih Terim’in adının karşısındaki para hanesinin boş bırakıldığı görülüyordu.



Seçil Erzan’ın ele geçirilen notlarından.

İkinci alacaklı tablosu ise Denizbank Teftiş Kurulu’nun bankaya gelip şikayetçi olanların beyanlarından oluşturduğu bir tablo olarak basında yer aldı. Bu tabloda da para veren olarak Fatih Terim’in adı yer almazken dolar olarak Seçil Erzan’ın 43 milyon 920 bin dolar para topladığı yer aldı.



ERZAN’IN İLK İFADESİ İLE TERİM’İN İFADESİ UYUŞUYOR

Davada müşteki olarak da yer almayan Fatih Terim’le ilgili Seçil Erzan 11 Nisan’da savcılık ifadesinde “Ben Fatih Terim’den fon adı altına bu zaman kadar para almadım. Ancak 2012 yılından itibaren tüm bankacılık işlemleriyle ilgilenirdim” demişti. Fatih Terim de olaydan yaklaşık iki ay sonra 2 Haziran’da savcılığa verdiği ifadesinde, Seçil Erzan’ın ifadesiyle uyuşan bir ifade vererek “Ben uzun yıldır teknik direktörlük yaptım. Son 1 yıldır dinleniyorum. Seçil Erzan ile yaklaşık 5-6 yıldır tanışmaktayım. Hatırladığım kadarıyla 11 yıldır da Denizbank müşterisiyim. Ben yoğunluğumdan dolayı takip edemiyorum, bankaya hiç gitmedim. Dosyadaki fon ile uzaktan yakından alakam yok. Bu fon için kimse benden para istemedi. Bu fon için Seçil Erzan’a hiç para vermedim. Erzan olayını duyunca paramı eşimin hesabına aktardım” dedi.

Seçil Erzan’ın evinde ele geçirilen tablo.

TERİM’İN ADI İLK KEZ TABLODA GÖRÜLDÜ

Seçil Erzan’ın 10 Nisan’da Çorlu’daki evinde ele geçirilen para tablosu ortaya çıktı.

Polisler tarafından el konulan tabloda kimden ne kadar para alındığı, kime ne kadar ödeme yapıldığı yazıyordu. Bu tabloya göre Fatih Terim Seçil Erzan’a 700 bin dolar vermiş, 1,5 milyon dolar da geri almış. Oysa Fatih Terim daha önce para vermediğini iddia etmişti.

"BU TABLOLARI BEN YAPMADIM"

Seçil Erzan savcılık sorgusunda Çorlu’da ele geçirilen bu tabloyla ilgili, “Bu tabloları ben yapmadım. Şöyle ki ben kimden ne kadar para aldıysam bunu kağıtlara not almıştım 9 Nisan Cumartesi günü yukarıda isimlerini saydığım şahıslar beni alıp bankaya götürdüklerinde benim not kağıtlarımı da aldıklarını yine yukarıda söylemiştim. Bu kağıtları alıp sonrasında bu tabloları Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Cenk İzgi (Teftiş Kurulu Bölüm Müdürü), Tanju Kaya (İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı) isimli şahıslar oluşturmuştur Sonrasında da bana verdiler Bende bunları alıp evime götürmüştüm” dedi.

TERİM’İN ADI DURUŞMAYA KADAR GEÇMEDİ

Bu olayın adliyeye yansımasıyla birlikte Fatih Terim fonu da denilen bu skandal olayla ilgili Seçil Erzan duruşmaya kadar suskunluğunu korudu ve Fatih Terim’in bu fona para vermediğini söyledi. Duruşmada Seçil Erzan, “2020 yılında beni tanıyan, Galatasaray camiasından birisi. İsmini yazılı olarak vereceğim. O dönem kulüpten ayrılmıştı. Bana 300 bin dolar gibi bir para verdi. Verdiği paranın çok üstünde para istiyordu. Ben bu parayı ödemek için kredi çektim. Araba sattım, evime ipotek koydurdum. Ana parasının çok üstünde para aldı” dedi. Daha sonra savcı “Size ilk gelen kimdi?” diye sordu. Seçil Erzan “Yazılı olarak vereceğim” diye yanıt verdi. Bu esnada mahkeme başkanı araya girip “İnsanlar aptal değil, kim olduğunu herkes anladı. Fatih Terim mi o kişi” diye sordu. Mahkeme başkanının sorusunun ardından Seçil Erzan “Evet Fatih Terim. Ona herkes güveniyordu” dedi.