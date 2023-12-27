Fatih Terim'in Panathinaikos'ta alacağı para ortaya çıktı. Burada dünyaları istiyordu

Galatasaray’dan ayrıldığından beri 2 sezondur takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşmaya vardı.

Bugün Yunanistan’a giderek 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Fatih Terim Yunan ekibinde kazanacağı parayı gazeteci Orhan Yıldırım sosyal medya hesabından açıkladı.

İşte Orhan Yıldırımın’ın paylaşımı:

"Burada dünyaları isteyen sözde imPARAtor Terim, Yunanistan’da bir buçuk yıl için; 1.5 milyon Euro alacak.

Şampiyonluk bonusu (250 bin Euro) kupa (100 bin Euro) Avrupa’da yarı final (100), final (200) ve kupa kaldırma (300 bin Euro)

Ev, kulübün belirleyeceği araç ve yılda 6 kez Türkiye’ye gidiş dönüş uçak bileti.

Es geçmeyelim! Komşu burası gibi değil. Terim, kazancının vergisini de, Yunan maliyesine ödemek durumunda."