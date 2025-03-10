Fatih Terim'in telefonundaki fotoğrafı anlattı

Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımını çalıştıran Fatih Terim TRT Spor'a verdiği röportajda telefonunun arka planındaki fotoğrafı anlattı.

GALATASARAY FOTOĞRAFI EKRANINDA

Fatih Terim "2012'deki şampiyonluğumuzda Florya'da olağanüstü bir izdiham oldu. Ben de 'açın kapıları, herkes girsin içeri' dedim. Gece 3-4'te ulaştık. Balkona çıktık. O günden beri bu fotoğrafı telefonumda kullanıyorum." ifadelerini kullandı.

"KENDİ HAKEMLERİMİZİ BİTİRMEYELİM"

Fatih Terim ayrıca yabancı hakem konusunda "Futbolda çok uzun süredir milliyetlerin fark yaratmaması gerektiğini söylüyorum. Hakem ya iyidir ya değildir, yerli ya da yabancı fark etmez. Bu tartışmaların akıllarda başka sorular olmasından dolayı kaynaklandığını düşünüyorum.

Yabancı hakemlerle namağlup UEFA şampiyonu olmuş, Türk hakemleriyle de tarihin en büyük cezalarını almış bir teknik adam olarak 'yabancı hakemi desteklerken kendi hakemlerimizi de bitirmeyelim' diyorum. Ülkemizde birçok alanda olduğu gibi futbolda da sadece şikayet var. Çözüm önerilerinin ortaya çıkması lazım." dedi.