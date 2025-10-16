İstanbul'da sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçiren ünlü şarkıcı Fatih Ürek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Ürek'in kaldırıldığı hastanede yapılan açıklamada 20 dakika boyunca kalp masajı yapılarak hayata döndürüldüğü belirtildi.

Ürek ile uzun senelerdir küs olan Şarkıcı Demet Akalın Ürek'in haberini aldığı gibi hastaneye koştu. Hastane çıkışı basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Akalın, dua isterken çok üzgün olduğu da görüldü.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, dün sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirmişti. Hastaneye kaldırılan Ürek'in tedavisi sürüyor.

Akalın ile birlikte pek çok ünlü isimde sanatçının hastalık haberini alınca hastaneye gelerek bilgi aldı.

Hastane çıkışında konuşan Demet Akalın "Arayacaktım kaç gündür. Ayakları şişmişti merak ediyordum. Ama iyi iyi olacak inşallah bakmıyoruz kendimize işte buraya apar topar nasıl geldim bilmiyorum. “ dedi.

Çok uzun bir süre araları bozuk olan Fatih Ürek ile Demet Akalın'ın kısa bir süre önce barıştığı da öğrenildi.

Öte yandan sanatçının tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada "Değerli sanatçımız Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan değerlendirmede, iki yıl önce stent takılmış olan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir. Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır" denildi.

Fatih Ürek küs oldukları dönem için Akalın'ın kendisi ile neden konuşmadığını bilmediğini söylerken ablasını kaybettiği dönemde taziye için kendisini aramadığını ve yanında olmadığını da sitem ederek söylemişti.