Fatih'te 2 İETT otobüsünün çarpışması ulaşımı aksattı

Kaynak: AA
Fatih'te 2 İETT otobüsünün çarpışması ulaşımı aksattı

İstanbul’un Fatih ilçesinde, Topkapı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi'nde seyreden iki İETT otobüsü çarpıştı.

Kazaya karışan 79T Kayabaşı-Taksim hattında çalışan otobüs ile 88 Sultangazi-Topkapı hattındaki otobüs, bulvar üzerinde bir süre trafiği durma noktasına getirdi.

Çarpışmanın ardından iki otobüste maddi hasar meydana geldi. Bölgedeki yoğunluk nedeniyle otobüslerde beklemek zorunda kalan yolcular, araçlardan inerek yürüyerek yollarına devam etti. Kazanın ardından oluşan trafik yoğunluğunu gidermek için yetkililer müdahale etti.

Kaza sonrasında herhangi bir ciddi yaralanma bildirilmezken, trafik ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından yolun tekrar trafiğe açılması sağlandı.

Olayın detayları ve kaza nedeni hakkında araştırmalar sürüyor. Yolcular ve çevredeki vatandaşlar, yaşanan aksaklık nedeniyle mağduriyet yaşadı.

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